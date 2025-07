The Caskhound – Live Tasting #7 & #8 am 03.09.2025 & 10.12.2025 von und mit Simple Sample

Schon jetzt vormerken: Am 3. September und 10. Oktober ist Tilo Schnabel aka The Caskhound wieder zu Gast bei Simple Sample und präsentiert in zwei Live-Tastings seine Whiskys – der Großteil davon exklusiv und bislang unveröffentlicht, also eine gute Gelegenheit, für etwaige Käufe schon vorab einen Eindruck zu bekommen. Abgesehen davon sind Online-Tastings die zweitbeste Form, gemeinsam Whisky zu entdecken und genießen.

Alle Infos zu den beiden Tastings und Links zur Bestellmöglichkeit der Sets finden Sie in der Aussendung von Simple Sample:

The Caskhound – Live Tasting #7 – 03.09.2025

Liebe Tasting – Fans

Ja ihr seht richtig, bald ist es wieder soweit.

Unser 7. & 8. Live – Tastingmit “ The Caskhound“ aka Tilo Schnabelsteht in den Startlöchern. Darauf freuen wir uns schon sehr.

Die Auslieferung der Sets beginnt am 17.08.2025

Am 03.09.2025 um 20:00 Uhr & am 10.12.2025 um 20:00 Uhr wollen wir gemeinsam mit euch das Caskhound Live Tasting #7 & #8 verkosten.

Tilo begleitet uns quasi fast seit Stunde 0, schon immer war die Zusammenarbeit sehr eng und es entwickelte sich sogar eine richtige Freundschaft.

&

Was genau sich hinter den Abfüllungen verbirgt bleibt erstmal geheim.

Aber wir können schonmal soviel sagen es wir geil

Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen!

Die Sets bestehen aus 6x2cl Samples wovon der Großteil unveröffentlicht & exklusive für das Tasting ist.

Unsere Live Tastings findet einmal am 03.09.2025 & einmal am 10.12.2025 um 20 Uhr Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Preislich liegen beide 6x2cl Sets bei 29,90 € (1l = 249,17 € )

Nicht vergessen – Unbedingt vormerken!

NICHT VERGESSEN – AUSLIEFERUNG ab 17.08.2025

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf diese Tastings und auf einen schönen Abend mit euch.

Hier geht es direkt zum Tasting Set Nr. 7 für September

Hier geht es direkt zum Tasting-Set Nr. 8 für Oktober