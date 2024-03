Mit einem neuen Label-Design, einer dezent umgestalteten Flasche und einer neuen Kampagne meldet sich ein irischer Klassiker am deutschen Markt mit einer Frühjahrskampagne. Tullamore D.E.W. hat sein Aussehen adaptiert und will so eine junge, urbane Genießerschicht noch mehr ansprechen.

Wir haben dazu einige Infos samt Sujets der neuen Kamapgne und den neuen Spot von Tullamore D.E.W. erhalten – mehr dazu untenstehend:

Tullamore D.E.W. enthüllt eine neue Variante 200-jähriger Whiskey-Tradition

TULLAMORE, IRELAND – März 2024 – Große Neuigkeiten aus dem Herzen Irlands! Der preisgekrönte Tullamore D.E.W. hat ein neues, frisches Aussehen erhalten. Das aktualisierte Design ist eine Hommage an die Wurzeln der Marke in Tullamore, eine Anspielung auf die fast 200 Jahre alte Tradition der Whiskeyherstellung und ein Augenzwinkern an die ständig wachsende weltweite Gemeinschaft von Whiskey Trinkern.

Das moderne Etikett stellt Tullamore Town in den Mittelpunkt und spiegelt mit einer Palette satter Grüntöne die irische Landschaft und Heimat des Tullamore D.E.W. wider. Das auffällige Design verweist auch auf die Geschichte der Marke und zeigt den ikonischen irischen Wolfshund in der Mitte.

Auch die Tullamore D.E.W.-Flasche selbst hat einige Verbesserungen erfahren. Sie behält ihre ikonische Form bei, hat aber ein schlankeres, runderes Profil und lässt sich besser greifen und servieren. Der neue Drehverschluss, der die Unterschrift des Gründers trägt, macht das Öffnen zu einem Kinderspiel. Kate Webb, Global Innovation Manager für Tullamore D.E.W., zum neuen Flaschendesign: “Hier geht es nicht nur um einen neuen Anstrich. Das neue Design symbolisiert unsere anhaltende Leidenschaft für unsere Marke, unsere Geschichte und den milden Whiskey, den wir seit 1829 mit der Welt teilen. Tullamore ist nicht nur ein Name – es ist unser Zuhause, und der Geist unserer eng verbundenen Gemeinschaft inspiriert alles, was wir tun. Wir freuen uns sehr, unser treues und stolzes Maskottchen, den geliebten Wolfshund, auf die Vorderseite der Flasche zurückzubringen. Mit diesem neuen Look sind wir bereit, eine neue Generation von Irish Whiskey Liebhabern zu begrüßen, die Tullamore D.E.W. Whiskey als perfekten Begleiter für eine gute Zeit mit Freunden entdecken wollen.“ Das neue Design von Tullamore D.E.W. ist ab sofort in den Regalen zu finden.

Die neue Kampagne

Neben dem 15-sekündigen TV Spot, der auf Sendern wie RTL, ProSieben, VOX, Sat-1, RTL II und weiteren Sendern ausgestrahlt wird, erzählen verschiedene Plakatmotive die Geschichte der Menschen, die die Marke Tullamore D.E.W. verkörpern und die Heimatstadt des irischen Whiskeys lebendig machen. Umfangreiche Out-of-Home-Aktivierungen dehnen sich auf insgesamt über 300 Städte aus: Key Cities sind Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Stuttgart, München, aber auch kleinere Städte in der Kernregion Norddeutschland (u.a. Hannover, Bremen, Lübeck) sowie die Tullamore D.E.W. Wachstumsmärkte in NRW (z.B. Münster, Dortmund, Bochum) und Ostdeutschland (Leipzig, Dresden).

Die Aktivierung umfasst CLP’s, TownTalker, Edgar Cards und Proximity OOH Großflächen im direkten Umfeld des Point of Sale (Lebensmitteleinzelhandel) und Point of Interest (wie z.B. Szenevierteln und an Musik- und Sportarenen) – eine abwechslungsreiche Mischung, die eine hohe Aufmerksamkeit in der Zielgruppe erzielen soll. Zusätzlich dehnt sich die Kampagne ins Medium Digital aus, wo eine Verzahnung der Offline-Maßnahmen mit messbaren Online-Maßnahmen hergestellt wurde.

Tierischer Hauptdarsteller erobert die Herzen einer Stadt

Tullamore D.E.W. Gründer Daniel E. Williams war nicht nur ein leidenschaftlicher Handwerker und Namensgeber, sondern auch begeisterter Hundeliebhaber und Pionier des Marketings, ebenso wie sein Enkel Desmond. Desmond war es dann auch, der mit seinem Marketing-Talent dem irischen Whiskey Tullamore D.E.W. erstmals weltweite Aufmerksamkeit verschaffte.

Mit der neuen Kampagne setzt die irische Marke auf die hohe emotionale Wirkung der Gemeinschaft, durch die das scheinbar Unmögliche wahr werden kann. In der TV- und Video-On-Demand-Kampagne spielt daher ein irischer Wolfshund – wie auch auf dem Tullamore D.E.W. Logo – eine tragende Rolle. Denn als sich die Stadtbewohner zusammentun, um einen verlorenen Hund zu finden, geht das nicht ohne diese sanften Helden.

Der Kampagnenzeitraum ist von Mitte März bis Mitte Mai.

Für weitere Informationen über das neue Design und seine Verbindung zur Geschichte und den Werten der Marke oder über die Kampagne „Be More Tullamore“ besuchen Sie bitte www.tullamoredew.com.