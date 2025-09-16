Neu ab 25. Oktober im Global Travel Retail: Bowmore 11yo

Ein wenig dauert es noch, dann wird es im Global Travel Retail (und ausschließlich dort) einen neuen Bowmore geben, der dort die Lücke zwischen den Einsteiger-Malts von Bowmore und den hochpreisigen Bottlings ausfüllen soll: Der neue Bowmore 11yo, mit 40% vol. Alkoholstärke abgefüllt, wird dann 55 Dollar kosten.

Der Bowmore 11yo reifte in ex-bourbon casks und spanischen Sherryfässern und soll laut Destillerie „ungewöhnlich ausdrucksstark“ sein. Die offiziellen Tasting Notes versprechen Rauch- und dunkle Schokoladennoten, ergänzt durch Walnusskrokant und frisches Sauerteigbrot. Süße rote Beeren, cremige Zitronennoten und Anklänge von Kiefernharz ergänzen dabei das Geschmacksprofil.

Gareth Jones, Suntory Global Spirits General Manager für den GTR in Europa und Asien sagte zum neuen Bowmore 11yo:

“With today’s travelling consumer searching for elevated innovations, paired with strong legacy, this exclusive expression is perfect for travel retail. It pays homage to Islay’s distinctive and layered terroir, from its dramatic coastline to peat-rich moors and heather-clad hillside, offering a taste of the unique Bowmore spirit in every drop.”