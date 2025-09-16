Unseren whiskybegeisterten Lesern Kavalan zu empfehlen, hieße Eulen nach Athen zu tragen. Der taiwanesische Whisky aus der von der verstorbenen Whiskylegende Dr. Jim Swan beratenen King Car Distillery hat (nicht nur) in Deutschland und Europa eine große Fanbase – und räumt bei diversen Jurierungen immer wieder Bestbewertungen ab.

In dieser Aussendung fasst dir Destillerie die letzten zehn Jahre zusammen und zeigt, dass auch in diesem Jahr der Preisregen weitergeht:

Neun World’s Best-Titel in zehn Jahren bestätigen die herausragende Stellung von Kavalan

„World Champion of Whisky“ – Kavalan feiert ein Jahrzehnt weltweiter Spitzenleistungen

TAIPEI, Sept. 16, 2025 /PRNewswire/ — Die Kavalan Distillery, der Pionier unter den Whiskyherstellern Taiwans, feiert heute einen historischen Erfolg mit neun „World’s Best“-Titeln, die sie in den letzten zehn Jahren bei den renommiertesten Wettbewerben der Welt gewonnen hat – und festigt damit ihren Status als World Champion of Whisky.

Von den World Whiskies Awards (WWA) über die Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) bis hin zur International Whisky Competition (IWC) hat Kavalan mit seinen einzigartigen Single Malt Abfüllungen stets die weltweiten Ranglisten angeführt. Diese Auszeichnungen unterstreichen das Engagement der Brennerei für Handwerkskunst, Innovation und ihr Bekenntnis zu ihrer Heimat Yilan.

Der Aufstieg von Kavalan begann im Jahr 2015, als sein mittlerweile legendärer Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt den begehrten Titel „World’s Best Single Malt Whisky“ der WWA gewann.

Die Juroren beschrieben diesen außergewöhnlichen Whisky wie folgt: „Unmittelbar und subtil reichhaltig im Geschmack. Ein winziges bisschen Weihrauch, ein Hauch von Gewürzen und Rauch.“

Ein Jahr später wurde der Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength bei denselben Auszeichnungen als „World’s Best Single Cask Single Malt Whisky“ ausgezeichnet. Die Juroren beschrieben ihn folgendermaßen:

„In der Nase Noten von Rosinen und Kokosnuss, aber im Wesentlichen haben wir es hier mit einem Toffee zu tun, das eine Zigarre mit Zimtgeschmack raucht.“

Seitdem hat Kavalan die japanische TWSC dominiert und rekordverdächtige sechs „Best of the Best Single Malt Whisky“-Trophäen gewonnen:

2020 – Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength

– Kavalan Solist Vinho Barrique Single Cask Strength 2021 – Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Strength

– Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Strength 2023 – Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength

– Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength 2024 – Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength

– Kavalan Distillery Reserve Peated Malt Single Cask Strength 2025 – Kavalan LÁN & Kavalan Solist PX Sherry Single Cask Strength

Kavalans beispiellose Erfolgsserie bei der TWSC fand ihren Höhepunkt, als Kavalan mit LÁN und Solist PX Sherry Single Cask Strength zwei „Best of the Best“-Titel für Single Malt gewann und damit Geschichte schrieb.

Kavalans hervorragende Arbeit wurde bei der IWC 2025 erneut gewürdigt, wo sein Solist Fino Sherry Single Cask Strength zum „Whisky of the Year“ gekürt wurde. Zusammen mit den Erfolgen bei der TWSC war dies bereits das neunte Mal, dass Kavalan von einer internationalen Jury zum Weltmeister gekürt wurde.

Vorsitzender der King Car Group und Geschäftsführer von Kavalan, Herr Y.T. Lee, erklärte:

„Der Gewinn von neun Weltmeistertiteln bei drei großen Wettbewerben ist ein Meilenstein für Kavalan. Als wir beschlossen haben, einen Whisky zu kreieren, der mit den besten der Welt mithalten kann, hätten wir uns nie träumen lassen, dass wir dies eines Tages für Taiwan erreichen würden. Diese Auszeichnungen gebühren unserem gesamten Team und Yilan, das Kavalan von Anfang an gefördert hat.“ „Unser Ziel war es immer, die Grenzen der Whiskyherstellung zu erweitern und gleichzeitig das subtropische Klima und das reine Wasser Yilans zu würdigen. Diese Auszeichnungen motivieren uns, uns weiterhin neuen Herausforderungen in Bezug auf Geschmack und Textur zu stellen.“

Über Kavalan

Die Kavalan-Brennerei im Landkreis Yilan ist seit 2005 Vorreiter in der Herstellung von Single Malt Whisky in Taiwan. Unser Whisky, der bei hoher Luftfeuchtigkeit und Hitze reift, wird aus dem kristallklaren Schmelzwasser des Snow Mountain gewonnen und durch Meeres- und Bergwinde verfeinert. Diese Bedingungen sorgen für die charakteristische Cremigkeit von Kavalan. Unsere Brennerei, die den alten Namen des Landkreises Yilan trägt, blickt auf über 45 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Getränken unter der Muttergesellschaft King Car Group zurück. Wir haben bei den wichtigsten Wettbewerben der Branche 900 Auszeichnungen in Gold oder höher erhalten.