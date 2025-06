Die Charity-Auktion für People for People e. V. – Ukraine Aid geht am Freitag in die letzte Runde – so können Sie mitbieten

Letztes Wochenende hat die Charity-Auktion für People for People e. V. – Ukraine Aid (die Aktion unterstützt seit Kriegsbeginn ukrainische Kinder) schon recht erfolgreich begonnen, und an diesem Freitag steigt die dritte und letzte Auktion der Serie – das erklärte Ziel von rund 15.000 Euro als Spendenbetrag ist übrigens in erreichbare Nähe gerückt.

Finden Sie anschließend die Infos zu den weiteren Auktionsflaschen (nicht nur wegen des Auktionszwecks ist jede ein Highlight) und einen Youtube-Link, wo wie immer WhiskyJason die Versteigerung durchführen wird:

Bei den ersten beiden Auktionsabenden im Mai kamen bereits über 10.000 € für „People for People e. V. – Ukraine Aid” zusammen. Der Erlös der Versteigerung kommt ohne Abzüge zu 100 % Kindern getöteter Soldaten und Zivilisten zugute.

Am Freitag, den 06. Juni findet von 18 bis 23 Uhr die dritte und letzte Auktion von WhiskyJason in diesem Jahr statt.

Hier der Link dazu:

Ein Highlight der Charity-Auktion ist die Flasche Nr. 1 von 170 – WHISKYUA Ardmore 11y, die von Serge Valentin gespendet und unterschrieben wurde.

Die Vorstellung der letzten ca. 70 Flaschen erfolgte bereits auf YouTube.

Hier nun die immer aktuelle online Liste alle noch verfügbare Charity Flaschen als PDF

https://drive.google.com/file/d/1FlXKr1dJqYa7gJpdKe_zPfn4QqJBbzYZ/view?usp=sharing

133 Sikkim Old Gold Himalayan Premium Single Malt Whisky mit 40% WB:56422

134 Clontarf Trinity Single Malt, Reserve & Classic á 20cl mit 40% WB:15314

135 Betty’s & Bruno’s No.2 Straight from the Cask 3 yrs Birnenbrand matured in Ex Bourbon Cask mit 49% im 0,35L von Miss Canada

136 Betty’s & Bruno’s No.2 Straight from the Cask 3 yrs Birnenbrand matured in Ex Bourbon Cask mit 49% im 0,2L von Miss Canada

137 Betty’s & Bruno’s No 3 Straight from the Cask Gin mit 37,5% matured 6 months in Bourbon Cask im 0,2L von Miss Canada

138 Miss Canada 4th Infinity Bottle aus US & Canadian Whiskeys im 1,52L Flasche plus Liste und Bear Sign

139 Highwood Distillers 3rd Centennial 10y Canadian Rye Whisky aus Alberta Kanada mit 40%

140 Hardins Creak Boston im 0,2L incl Motorbike Stand mit Harley Davidson Poker Chip und Canadian Banff Poker Chip

141 Breuckelen 77 Local Corn & Rye Whiskey mit 45% – 849 days old WB:204383 PLUS MLB New York Yankees Hoodie XL

142 Miss Canada Adventskalender mit 24 Samples – 10x5cl, 3x 4cl, 7x 2cl, 1×2,5cl und 3x3cl

143 The Cask Hound – Eagle of Spey 12y mit 58,6% im 0,5L WB:270789

144 Staoisha 10y 2013/2024 Signatory Vintage 100 Proof Edition #7 mit 57,1% WB:253599

145 Redbreast 12y Single Pot Still Irish Whiskey Bird Feeder Edtiion mit 40%

146 St Kilian Peated 54 PPM Dram Talk Frankfurt Buche Fass 58,5% WB:235049

147 The Hearach 2024 Release Batch 13 mit 46% WB:258392

148 Glendalough Double Barrel Irish Whiskey mit 42% WB:201184

149 Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon mit 45% mit Tumbler

150 Glen Scotia 9y Campbeltown Malt Festival 2025 Ribera Del Duero Finish mit 54,3% WB:270883

151 SMWS 60.46 ( Aberfeldy ) Forest Florist 1st Fill Ex-Bourbon Hogshead mit 58% WB:268365

152 Thousand Mountains Olo Raven mit 46,2% WB:122558

153 Skellig Distillery Exclusive Single Pot Still Irish Whiskey Finished in Ruby Port Cask mit 58,7% WB:267712

154 Peat Bog Jamaica Rum Cask – The Whisky Cask mit 52.6%

155 Balmenach 13y 2009/2023 – The First Edition Bottled for BestWhisky in Stuttgart mit 57,2% WB:241090

156 Bowmore 12y 40%

157 Hops on Malt Peated Single Malt mit 53,7% von Jens Heiler

158 Johnett 13y 2011/2023 Wine Finish Single Cask Whisky No 103 mit 46,8% WB:251980

159 Big Peat – 10 Years Anniversary for Big Peats Highland Game Team Velbert Batch 104 mit 48% WB:233258

160 Torabhaig Cnoc Na Moine The Legacy Series Chapter No 3 mit 46% WB249733

161 Classic of Islay Cask No 302648 mit 46% Bottled 2024 von Jack Wiebers Whisky World WB:274850

162 Dimple Golden Selection mit 40%

163 Glas von Olaf Tappert & Whiskeypipette

164 W.D. O’Connell 10y Irish Whiskey Batch 5 ex-Bourbon & ex-Rye Casks mit 48% WB:196655

165 Linkwood 12y 2007/2020 Bourbon Cask CM256 – The Golden Cask mit 56% WB:165586

166 Danne’s duo Gärschda-Malz Madeira Fass mit 57,1% im 0,5L

167 Deanston 6y 2017/2024 Handfill Cask Strength bourbon Barrel matured mit 58,5%

168 Natterjack Irish Whiskey mit 40% WB:130415

169 The Gospel Projects Legacy Rye mit 56% WB:236908

170 Nomad Outland Whisky Finished in Sherry Casks mit 41,3% plus 6 Gläser

171 Elsburn – The Friendship Edition – Harz 4 mit 46% im 0,35L WB:262862

172 Secret Lowland 2016/2025 Single Malt Whisky Marsala Cask Finish Cask 2 mit 53,8% im 0,5L von MyBar by David Gran

173 La Famigla Nostra Black Market Glenglasaugh mit 56,7% im 0,5L WB:271696

174 DramWay – Give me Fruits – Glendullan 2012/2025 Tawny Port Single Malt Whisky mit 54,5% im 0,5L WB:273120

175 Betty’s & Bruno’s 3 bottle Set – Spirit no.1 (Mackmyra) mit 48,9% im 0,5L

176 Habitation Welier Worthy Park Watted Rum Pirat Series 6 Months PX Cask Finish mit 60% im 0,5L

177 Macduff 11y 2012/2023 Sherry Butt 900015 mit 58% WB:256834

178 HeiligenBergFeld Amontillado Cask 18 mit 59,5% WB:268673 im 0,5L

179 Tomatin 12 Sherry Cask mit 40%

180 Nicolai & Sohn Dry Gin The Ruby Edition mit 43,7% im 05,L

181 Henderson American Whiskey mit 40% WB:126907

182 Michel Couvreur Overaged Malt Whisky mit 52%

183 Makers Mark mit 45% und 2 Gläser plus Wachs & Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon aus 23. Jan 1997 mit 45% im 0,2L

184 Kinahan’s The KASC Project Batch 03 mit 43% un Whisky Glas

185 Paltarmor – Die Pflaz Drei Whiskybrenner – Ein Malt mit 47% im 0,5L WB:169019

186 Elch Whisky 10 Jahre Mr Bär Jubiläums Abfüllung 2nf Fill Sherry Butt mit 51,8% im 0,5L

187 Elements of Islay Cask Edit Blended Malt Scotch Whisky mit 46% im 0,5L WB:215847

188 Jack Daniels Single Barrel Select Personal Collection Jeff Arnett mit 45%

189 Bavarian Moonshine Secret Hideout mit 40% im 0,35L

190 Sherishor 12y Pure Malt Whisky mit 45% WB:248802

191 Terence Hill The Hero – Haselnuss Likör mit 21%

192 The Cask Wizard Harp & Shamrock Single Malt Whiskey PX Cask Matured mit 55,7% WB:269717

193 Hinch Craft & Casks Irish Whiskey Imperial Stout Cask Finish mit 46,4% WB:234200

194 Maker’s Mark mit 45% und zwei Gold Rush Tumbler

195 Penderyn Set – Myth, Legend & Celt im 0,2L mit 41%

196 Pnederyn Set Madeira, Sherrywood & Peated im 0,1L mit 46%

197 Jack Daniel’s Honey mit Long Drink Glass

198 A Dream of Scotland Port Charlotte 14 Oloroso Butt & Bordeaux Cask Finish mit 53,7% WB:269212

199 Ardbeg Eurekai 25 Years of the Ardbeg Committee 2000 – 2025 mit 52,2% WB:258129

200 – 13 verschiedene Ardbeg Samples je 10cl

201 WHISKYUA – Ardmore 11y 2013/2025 1st Fill Chianti Barrique Cask 31481 GunpowderUA mit 46% WB:274581 – Flasche Nr 1 von 170 und mit Unterschrift von Serge Valentin!