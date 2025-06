TTB-Neuheit: Glenmorangie 23yo Year of The Horse

Am 12. Februar 2026 beginnt in China ein neues Jahr (man rechnet dort nach dem Mondkalender), und diesmal ist es das Jahr des Pferdes. Es steht damit mehr als nur zu vermuten, dass der neue Glenmorangie 23yo Year of The Horse, den wir in der us-amerikanischen TTB-Datenbank gefunden haben, mit diesem Ereignis zusammenhängt, also eine Neujahrsabfüllung der Highland-Brennerei ist.

388 Flaschen wird es vom 23 Jahre alten Glenmorangie geben, mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Er wurde 2002 destilliert, ebenfalls ein Jahr des Pferdes im chinesischen Kalender.

Der Glenmorangie 23yo Year of The Horse soll sanfte blumige Noten und eine süße Grundnote zeigen. Das liegt wohl am langjährigen Finish in Sauternes-Fässern, nachdem der Whisky zunächst in Bourbonfässern gelagert wurde.

Hier die Etiketten: