Ab heute: Die Charity Auktion für die People for People e.V. – Ukraine Aid 2025, präsentiert von WhiskyJason

Der Verein People for People e. V. – Ukraine Aid mit seinem Vorsitzenden Stefan Faulstich veranstaltet bereits seit mehreren Jahren eine Charity-Auktion von Whiskyflaschen zur Unterstützung ukrainischer Kinder – und auch in diesem Jahr wird Vlogger WhiskJason die Auktionen live auf Youtube durchführen. Über 200 Flaschen sind es, die in insgesamt 4 Auktionen über die nächsten beiden Woche versteigert werden, und schon heute geht es los.

Finden Sie untenstehend Infos zu dieser Aktion und die Liste der Flaschen, die jeweils zur Versteigerung kommen. Jeder Cent davon geht ohne Abzüge in die Projekte!

Hier bekommen Sie übrigens ein PDF mit den stets aktuell gehaltenen Auktionsflaschen!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WhiskyJason präsentiert auch 2025 eine Charity Auktion für die People for People e.V. – Ukraine Aid

Knapp 200 Whiskyflaschen werden zur Unterstützung ukrainischer Kinder online live verlost – 100% der Einnahmen gehen an den guten Zweck

In den letzten drei Jahren kamen über 40.000 € zusammen, dieses Jahr erhoffen wir uns etwa 15.000 €.

Am letzten Wochenende im Mai und am ersten Wochenende im Juni veranstaltet der Verein People for People e. V. – Ukraine Aid (Vorsitzender: Stefan Faulstich) eine Charity-Auktion für die Menschen in der Ukraine. Dabei kommen wieder knapp 200 Flaschen Whisky zur Versteigerung. Der Erlös der Versteigerung kommt ohne Abzüge zu 100 % Kindern getöteter Soldaten und Zivilisten zugute.

Durchführen wird die Auktionen Vlogger WhiskyJason – und untenstehend finden Sie dazu alle relevanten Informationen.

Die Vorstellung der ersten ca. 100 Flaschen erfolgte schon bei Youtube (dort finden dann auch die Live-Auktionen statt), Links dazu im Artikel:

Der Erlös geht zu 100% für den Erwerb dringend benötigten Arzneien, die Ausstattung für behinderte Kinder, die Verpflegung von Waisenhäusern und die Unterstützung von Pädagogischen Freizeitlagern für Kinder von getöteten Soldaten und Zivilisten. Übrigens wird diese Organisation „Patrons for Soldiers“ auch vom Whisky UA unterstützt deren Gründer Akex Ostrovs’kii zwei Flaschen für diese Auktion gesendet hat.

Jeder Cent fließt in die Projekte, es gibt keinerlei Verwaltungsgebühren oder ähnliches , wir sind zu 100 % ehrenamtlich und gemeinnützig. Stefan Faulstich , 1 .Vorsitzender vom People for People e.V. – Ukraine Aid Fulda & WhiskyJason

Flaschen für Freitag den 30. Mai 2025

1 A Dream of Scotland Space Girls – Tamdhu 16y 1st Fill Ruby Port Finish mit 51,4% WB:270598

2 Ballechin 17y Burgundy Casks mit 53,5% WB:237369

3 SMWS 26.199 ( Clynelish ) Simply A Pleasure 9y 1st Fill ex-Bourbon Barrel mit 61,1% WB:211891

4 Finch Schwäbischer Single Malt Madeira Cask 8 Jahre alt – German Selection for Schlumberger mit 58,6% im 0,5L WB:211568

5 Filey Bay Yorkshire Single Malt Special Release Germany Exclusive 2023 mit 50,5% WB:229547

6 The Glenlivet 12 Jahre Double Oak mit 40% WB:208605

7 Finlaggan Refill Sherry Butt Single Cask 1709 Germany Exclusive Islay Single Malt Scotch Whisky

8 Finlaggan Rioja Wine Barrique Single Cask 008 Germany Exclusive Islay Single Malt Scotch Whisky mit 56,5% WB:269902

9 Jack Daniels Tennessee Apple mit 35% und Beanie Hat

10 Jack Daniels Old No 7 im 1L mit 40% und Beanie Hat

11 Jack Daniels Tennessee Honey mit 35% und Beanie Hat

12 Macduff 10 Jahre 2012/2022 Refill Sherry Butt TNT 900052 Charitybottling für die Flutopfer 2021 mit 57,2% WB:213762

13 Schwarzer Pirat Fass Nr 5 Destilliert Juni 2010 von Blaue Maus mit 40% im 0,5L

14 Blaue Maus Single Malt Fass Nr 1 Destilliert April 2011 mit 40% im 0,5L

15 Seute Dern Single Malt Fass Nr 1 Destilliert März 2010 von Blaue Maus mit 40% im 0,5L

16 Glenwyvis 2018 Inaugular Release Batch 01/21 mit 50% WB:186270

17 The Hakushu Distiller’s Reserve Single Malt Japanese Whisky mit 43% WB:188638

18 Nc’Nean Organic Single Malt Scotch Batch BU06 mit 46%

19 Dunville’s Three Crowns Sherry Finish mit 43,5% WB:213879

20 Ardbeg 8 Jahre For Discussion mit 50,8% WB:185853

21 Yamazakura 963 – 21-year-old Fine Blended Whisky aus Japan mit 58% WB:91145

22 Bowmore 12y Sherry Oak Cask mit 40% WB:262952

23 GlenAllachie 2009 Vintage Sherry & Rioja Cuvee Cask Finish mit 56,1% WB:183236

24 Glen Scotia 8y Exclusive Cask Jens Heiler Edition 1st Fill Tawny Port Hogshead 2015/2024 mit 57,5% WB: 258689

25 Whisky Mobil Wellerman’s Choice Single Malt (Kintyre) Port Finish im 0,5L mit 50,8% nur 28 Flaschen WB:

26 Whisky Mobil Infused Peated Single Malt Rum Octave Cask Finish im 0,5L mit 58,8% nur 58 Flaschen

27 Macaloneys TWA Cask Series Islay Blended Malt Scotch (Caol Ila & Bunnahabhain) mit 46% nur 918 Flaschen WB:107002 Plus St Mallie Samples, Glencarn, Button & Stickers

28 Holz Brett für Whisky Flasche und Glencairn – 4. Charity Auktion

29 Woman’s T-Shirt (XL) & Top (2XL) Set von Okanagen Distillery aus Kelowna British Columbia, Canada

30 Eau de Musc Whiskey mit der Rizinusdrüse des Biber’s mit 44% – Tamworth Distillery mit Bieber Stofftier

31 Galloping Goose Canadian Whisky von James Bay Distillers mit 44% WB:228684

32 Sweetens Cove Tennessee Blended Straight Bourbon Whiskeys Cask Strength 2021 Release (16y, 6y & 4y Whiskeys) mit 56,48% WB:183680

33 Two Brewers Yukon Single Malt Whisky Innovative Release 14 mit 46% Bottles March 2019 WB133755

34 Betty’s & Bruno’s No.2 Straight from the Cask 3 yrs Birnenbrand matured in Ex Bourbon Cask mit 49% im 0,5L von Miss Canada

35 Betty’s & Bruno’s No 3 Straight from the Cask Gin mit 37,5% matured 6 months in Bourbon Cask im 0,5L von Miss Canada

36 Canadian Sample Set Single Barrel mit 62,5% und Single Malt Batch1 mit 40% mit Bär Bild von Miss Canada

37 Canadian Sample Set Single Barrel mit 62,5% und Single Malt Batch1 mit 40% mit Adler Bild von Miss Canada

38 Torabhaig Club Reserve 2018/2023 Single Cask 602 Release No. 4 mit 60% nur 315 Flaschen WB:232773

39 A Dream of Wales Fairytale Series Single Malt Welsch Whisky from Penderyn 6y Bourbon Cask Matured mit 54,9% WB:176917

40 SMWS 108.45 ( Allt-a-Bhainne ) Campfire Contentment 9y 2nd Fill ex-Bourbon Barrel mit 63% WB:196888

41 Stauning Kaos Batch 1 – 2021 Triple Malt mit 46% WB:185086

42 Iowa Legendary Rye Black Label mit 40% WB:204269 plus NFL Kansas City Chiefs Shirt in L

43 Penderyn Royal Welsh Whisky Icons of Wales – Release No.6/50 mit 43% WB:127146

44 Bushmills 10y Causeway Collection Irish Single Malt Whiskey Finished in Cognac Casks mit 46% WB:175733

45 Big Peat Natural Cask Strength Christmas Edtion mit 54,1% WB:100756

46 Teeling 18y Pineau des Charentes The Renaissance Series No 4 Irish Single Malt Whiskey mit 46% WB:192401

47 Cú Dhub – The Black Single Malt Whisky from the Forest of Gaick mit 40% im 1L WB:83392

48 Schenley OFC Canadian Whisky mit 40% im 1L WB:77332 plus Canadian Club mit 40% im 0,2L

49 Southern Belle Finest Southern Style Liqueur mit 35%

50 St Kilian ex Rotwein Zweigelt Barrique Single Cask 3872 für 8 Anniversary vom Whiskyburg Wittlich mit 59,9% im 0,5L

Flaschen für Samstag den 31. Mai 2025

51 Maclean’s Nose Blended Scotch Whisky von Adelphi mit 46% WB:231925

52 Glenallachie 14y The Octave Cask 3040009 Bottled for Xaver Whiskybar mit 53,4% WB:239113

53 Gruppenabfüllung Pummibäääääärenbande #1 Xaver Bar Drachen-Serie – Braeval 10y 2014/2024 Port Hogshead mit 51,9%

54 Penderyn Ex Brandy Single Cask for 4. Xaver Whisky, Gin & Rum Festival Abfüllung WB:219461

55 Stonewoof Drá Strong One Fassstärke 5y mit 48,9% Distillier 2018 WB:

56 Dithmarscher Whisky – Purer Deutscher Coastal Malt Batch 4 mit 48%

57 Whisky & Holz The Home of the Beast – Ruby Port 2013/2025 mit 54% im 0,35L

58 Mackmyra motörhead Swedish Single Malt Whisky – Bourbon Cask mit 40% – nur 140 Flaschen – Whisky Market Cologne WB:261466

59 TARBH Single Pot Still Triple Distilled Irish Whiskey Batch 1 mit 43% WB:250093

60 Speyside Cooperage Acorn to Cask – 10y Speyside Single Malt Scotch Whisky mit 40% WB:78319 mit Glencairn und 5cl Sample

61 Linkwood 15y Distillery Label von Gordon & Macphail mit 43% WB:162694

62 Scapa 2005/2019 Distillery Label von Gordon & Macphail mit 43% WB:129151

63 Longmorn 2005/2019 Distillery Label von Gordon & Macphail mit 43% WB:133334

64 Kingsbarns Coaltown Matured in Ex-peated oak Lowland Single Malt Scotch Whisky mit 46% WB:256847

65 Whisky Dudes 9y Single Malt Scotch Whisky from Caol Ila Distillery Finish in 1st Palo Cortado Hogsheads for 2 years mit 57,6% WB:260403

66 Eifel Whisky Malt & Peat Reserve „Hohes Venn“ Rotwein Barrique, Pedro Ximenez mit 48,5% im 0,35l WB:268852

67 Eifel Whisky 746.9 Peak Single Malt „Old Cream Sherry Cask“ (15 Jahre) mit 47,7% im 0,35L WB:235405

68 TARBH Single Pot Still Triple Distilled Irish Whiskey Batch 1 mit 43% WB:250093

69 H. Becker The Trinity Blend Irish Whiskey Batch 01 mit 40% WB:180373

70 Portmagee Irish Whiskey Aged 9 Triple Distilled Limited Edition Barbados Rum Cask No 7 Finished mit 40% WB:250156

71 Cúbhar Single Malt Cask Strength Irish Whiskey Fully matured 6 years in a Chablis White Wine Barrique Cask 2016/2023 mit 60,3 % WB:

72 Tarbh Single Malt Irish Whiskey mit 40% WB:236436

73 Noord Molt Rauch Whisky Nr 46 Ex-Sauterne mit 46% im 0,5L WB:232960

74 South German Malt Whisky Port Wood Finished – Ein Blend aus dem Schwarzwald, von der Schwäbischen Alp und vom Bodensee. Der älteste Whisky ist 13 Jahre alt, der jüngste 6 Jahre. im 0,5L mir 51%

75 Lagavulin 12y Special Edition 2024 Fireside Tales mit 57,4% WB:262142

76 Michter’s Barrel Strength Kentucky Rye Whiskey L24B0444 mit 55,5% WB:259983

77 Black Foret Malt Whisky mit 40% WB:247353

78 Fassmeister Warehouse Favourites #1 Special German Maturation Single Malt Whisky Finished in Peated Port Cask mit 47% WB:265833

79 Whisky & More Messe Bottling 2025 – Secret Orkney 17y Finished in Ex Madeira Wine Cask mit 50,1% im 0,5L nur 83 Flaschen

80 Glenallachie 10 Cask Strength Batch 5 mit 55,9% WB:178036

81 Glenallachie 10 Cask Strength Batch 6 mit 57,8% WB:189721

82 Glenallachie 10 Cask Strength Batch 7 mit 56,8% WB:205124

83 Elements of Islay Bourbon Caks mit 54,5% im 0,5L WB:212289

84 Baltach Wismarian Peated Single Malt Whisky mit 46% im 0,5L WB:167633

85 Drumguish Single Highland Malt Scotch Whisky mit 40% WB:7660

86 WhiskyUA – Royal Brackla 2015/2024 BeeSquadUA 1st Fill Sherry Single Cask 304266 mit 46% WB:261204

87 Classic of Islay Cask No 160 mit 56,5% Bottled 2023 von Jack Wiebers Whisky World WB:245529

88 Beasty Bessy Blended Malt Scotch Whisky von Anam na h-Alba Bourbon Hogshead Single Cask 221 mit 52,8% WB:209712

89 WHISKYUA – Ardmore 11y 2013/2025 1st Fill Chianti Barrique Cask 31481 GunpowderUA mit 46% WB:274581

90 WHISKYUA – Blair Athol 11y 2013/2025 1st Fill Marsala Barrique Cask 32057 AntiShahedUA mit 46% WB:274541

91 ElsBurn The Distillery Edition Batch 03 – 1st Fill Sherry Casks from Jerez/Spain mit 45,9% WB:221069

92 ElsBurn The Distillery Exclusive Cask Strength Sherry Octave mit 57,4% WB:233001

93 Glenglassaugh 9y 2014/2023 Bourbon Cask – The Warehouse & Friends mit 57% WB: 240129

94 Blair Athol 2012/2024 – Refill Sherry Butt mit 1st- Fill Oloroso Sherry – TNT 250001 mit 56,8% WB:264259

95 Ingelred Ben Nevis 10y 2010/2020 Californian Red Wine Single Cask 117 mit 60% WB:178102

96 Bimber Ex-Bourbon Oak Casks Small Batch 4 mit 51,2% WB:230879

97 Kyrö German Edition No 1 Finnish Rye Whiskey mit 46,5% im 0,5L

98 Kyrö Isis-Maria Malt Rye Whiskey mit 47.2% im 0,5L WB:223136

Am Freitag den 06. Juni und Samstag den 07. Juni gibt es dann die restlichen 100 Flaschen in der Auktion

Flaschen für Freitag den 06. Juni

100 Dunville’s 10y VR old Irish Whiskey mit PX Finish 46% WB:223683

101 Torabhaig Club Reserve 2018/2024 Single Cask 1444 Release No. 6 mit 62,1% nur 331 Flaschen WB:252936

102 Störtebecker 48 Reserve Single Malt Whisky gereift in Eichenfass, Portwein, Maulbeere und Kastanie mit 48% im 0,5L WB:269170

103 Weyermann Special Eight Single Malt Whisky mit 46% im 0,5L

104 Balmenach 10y TnT Single Caks 210 – 1st Fill Oloroso Sherry Hogshead mit 59,6% WB:226548

105 Portmagee Irish Whiskey Aged 9 Tripple Distilled Limited Edition Barbados Rum Cask No 8 Finished mit 40% WB:250156

106 Old Forester Single Barrel 100 Proof Kentucky Straight Bourbon Whisky mit 50%

107 Laphroaig 10y Sherry Oak Finish mit 48%

108 Lagavulin 8y mit 48%

109 Caol Ila 14y 2007/2021 The Old Friends Tawny port wine barrique 313318/2007 mit 57.1% WB:200396

110 Caol Ila 9y Signatory Vintage Small Batch Edition #7 – Refill Sherry Butt + Refill Hogsheadmit 47,1% WB:220959

111 Glen Scotia Medium Peated 2007/2019 Single Cask Selection Spring 2019 Bordeaux Red Wine Cask Casknumber 17/106-4 mit 56,9% WB:128586

112 Linkwood 15y Distillery Label von Gordon & Macphail mit 43% WB:148500

113 Beaver’s Dram Premium Canadian Rye Whisky mit Port Wodd Finish mit 46% WB:252410

114 Pilz Whisky Unicorn Edition Batch 2 mit 47% im 0,5L

115 Natterjack Cask Strength Irish Whiskey 2024 mit 63% WB:265997

116 Wupper Valley Spirits 8,5y mit 60,8% nur 12 Flaschen

117 Decavo I’m a survivor 4y Single Malt Möhlenwhisky von Märkische Spezialitätenbrennerei mit 54,3% im 0,5L WB:189993

118 The Nine Springs Cask Strength 7y Muscatel Cask mit 54,9% im 0,5L WB:260425

119 Circimstance Organic Single Grain Whisky mit 47,7% WB:254751

120 Riegger’s Selection Single Malt Whisky M:DU VI – Macduff 2012/2025 Artesano Panama Rum Cask 90380 mit 56,9% im 0,5L WB:274703

121 Whisky Tales – Miltonduff 15y 2009/2024 mit 56,3% WB:260424

122 The Westfalian Peated German Single Malt ex Tomatin Sherry Hogshead 195 mit 55,9% im 0,5L

123 Stauning Floor Malted Rye Danish Whisky mit 48% WB:214836

124 Braon Peat Batch 10 Islay Single Malt Scotch Whisky von The Warehouse mit 57,5% WB:238339

125 Fading Hill single Malt Classic 5y Bourbon Cask | Oloroso Cask | PX Cask mit 46%

126 THY Danish Whisky – Caramel Malt – PX, Oloroso & Bourbon mit 54,5% WB:273355

127 Don Julio Tequila Reserva Reposado mit 35%

128 Yukon Jack Canadian Liqueur mit 50%

129 Ron & Miel Honey Rum mit 22% im 1L

130 Mekhong Original Thai Spirit mit 35%

131 Brandy 8y Solera Gran Reserva aus Jerez Spain von Senorio de Bandol mit 40%

132 DYC 8y Spanish Whisky Fino Blended mit 40% WB:74963

133 Sikkim Old Gold Himalayan Premium Single Malt Whisky mit 40% WB:56422

134 Clontarf Trinity Single Malt, Reserve & Classic á 20cl mit 40% WB:15314

135 Betty’s & Bruno’s No.2 Straight from the Cask 3 yrs Birnenbrand matured in Ex Bourbon Cask mit 49% im 0,35L von Miss Canada

136 Betty’s & Bruno’s No.2 Straight from the Cask 3 yrs Birnenbrand matured in Ex Bourbon Cask mit 49% im 0,2L von Miss Canada

137 Betty’s & Bruno’s No 3 Straight from the Cask Gin mit 37,5% matured 6 months in Bourbon Cask im 0,2L von Miss Canada

138 Miss Canada 4th Infinity Bottle aus US & Canadian Whiskeys im 1,52L Flasche plus Liste und Bear Sign

139 Highwood Distillers 3rd Centennial 10y Canadian Rye Whisky aus Alberta Kanada mit 40%

140 Hardins Creak Boston im 0,2L incl Motorbike Stand mit Harley Davidson Poker Chip und Canadian Banff Poker Chip

141 Breuckelen 77 Local Corn & Rye Whiskey mit 45% – 849 days old WB:204383 PLUS MLB New York Yankees Hoodie XL

142 Miss Canada Adventskalender mit 24 Samples – 10x5cl, 3x 4cl, 7x 2cl, 1×2,5cl und 3x3cl

143 The Cask Hound – Eagle of Spey 12y mit 58,6% im 0,5L WB:270789

144 Staoisha 10y 2013/2024 Signatory Vintage 100 Proof Edition #7 mit 57,1% WB:253599

145 Redbreast 12y Single Pot Still Irish Whiskey Bird Feeder Edtiion mit 40%

146 St Kilian Peated 54 PPM Dram Talk Frankfurt Buche Fass 58,5% WB:235049

147 The Hearach 2024 Release Batch 13 mit 46% WB:258392

148 Glendalough Double Barrel Irish Whiskey mit 42% WB:201184

149 Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon mit 45% mit Tumbler

150 Glen Scotia 9y Campbeltown Malt Festival 2025 Ribera Del Duero Finish mit 54,3% WB:270883

Flaschen für Samtag den 07. Juni

151 SMWS 60.46 ( Aberfeldy ) Forest Florist 1st Fill Ex-Bourbon Hogshead mit 58% WB:268365

152 Thousand Mountains Olo Raven mit 46,2% WB:122558

153 Skellig Distillery Exclusive Single Pot Still Irish Whiskey Finished in Ruby Port Cask mit 58,7% WB:267712

154 Peat Bog Jamaica Rum Cask – The Whisky Cask mit 52.6%

155 Balmenach 13y 2009/2023 – The First Edition Bottled for BestWhisky in Stuttgart mit 57,2% WB:241090

156 Bowmore 12y 40%

157 Hops on Malt Peated Single Malt mit 53,7% von Jens Heiler

158 Johnett 13y 2011/2023 Wine Finish Single Cask Whisky No 103 mit 46,8% WB:251980

159 Big Peat – 10 Years Anniversary for Big Peats Highland Game Team Velbert Batch 104 mit 48% WB:233258

160 Torabhaig Cnoc Na Moine The Legacy Series Chapter No 3 mit 46% WB249733

161 Classic of Islay Cask No 302648 mit 46% Bottled 2024 von Jack Wiebers Whisky World WB:274850

162 Dimple Golden Selection mit 40%

163 Glas von Olaf Tappert & Whiskeypipette

164 W.D. O’Connell 10y Irish Whiskey Batch 5 ex-Bourbon & ex-Rye Casks mit 48% WB:196655

165 Linkwood 12y 2007/2020 Bourbon Cask CM256 – The Golden Cask mit 56% WB:165586

166 Danne’s duo Gärschda-Malz Madeira Fass mit 57,1% im 0,5L

167 Deanston 6y 2017/2024 Handfill Cask Strength bourbon Barrel matured mit 58,5%

168 Natterjack Irish Whiskey mit 40% WB:130415

169 The Gospel Projects Legacy Rye mit 56% WB:236908

170 Nomad Outland Whisky Finished in Sherry Casks mit 41,3% plus 6 Gläser

171 Elsburn – The Friendship Edition – Harz 4 mit 46% im 0,35L WB:262862

172 Secret Lowland 2016/2025 Single Malt Whisky Marsala Cask Finish Cask 2 mit 53,8% im 0,5L von MyBar by David Gran

173 La Famigla Nostra Black Market Glenglasaugh mit 56,7% im 0,5L WB:271696

174 DramWay – Give me Fruits – Glendullan 2012/2025 Tawny Port Single Malt Whisky mit 54,5% im 0,5L WB:273120

175 Betty’s & Bruno’s 3 bottle Set – Spirit no.1 (Mackmyra) mit 48,9% im 0,5L

176 Habitation Welier Worthy Park Watted Rum Pirat Series 6 Months PX Cask Finish mit 60% im 0,5L

177 Macduff 11y 2012/2023 Sherry Butt 900015 mit 58% WB:256834

178 HeiligenBergFeld Amontillado Cask 18 mit 59,5% WB:268673 im 0,5L

179 Tomatin 12 Sherry Cask mit 40%

180 Nicolai & Sohn Dry Gin The Ruby Edition mit 43,7% im 05,L

181 Henderson American Whiskey mit 40% WB:126907

182 Michel Couvreur Overaged Malt Whisky mit 52%

183 Makers Mark mit 45% und 2 Gläser plus Wachs & Maker’s Mark Kentucky Straight Bourbon aus 23. Jan 1997 mit 45% im 0,2L

184 Kinahan’s The KASC Project Batch 03 mit 43% un Whisky Glas

185 Paltarmor – Die Pflaz Drei Whiskybrenner – Ein Malt mit 47% im 0,5L WB:169019

186 Elch Whisky 10 Jahre Mr Bär Jubiläums Abfüllung 2nf Fill Sherry Butt mit 51,8% im 0,5L

187 Elements of Islay Cask Edit Blended Malt Scotch Whisky mit 46% im 0,5L WB:215847

188 Jack Daniels Single Barrel Select Personal Collection Jeff Arnett mit 45%

189 Bavarian Moonshine Secret Hideout mit 40% im 0,35L

190 Sherishor 12y Pure Malt Whisky mit 45% WB:248802

191 Terence Hill The Hero – Haselnuss Likör mit 21%

192 The Cask Wizard Harp & Shamrock Single Malt Whiskey PX Cask Matured mit 55,7% WB:269717

193 Hinch Craft & Casks Irish Whiskey Imperial Stout Cask Finish mit 46,4% WB:234200

194 Maker’s Mark mit 45% und zwei Gold Rush Tumbler

195 Penderyn Set – Myth, Legend & Celt im 0,2L mit 41%

196 Pnederyn Set Madeira, Sherrywood & Peated im 0,1L mit 46%

197 Jack Daniel’s Honey mit Long Drink Glass

198 A Dream of Scotland Port Charlotte 14 Oloroso Butt & Bordeaux Cask Finish mit 53,7% WB:269212

199 Ardbeg Eurekai 25 Years of the Ardbeg Committee 2000 – 2025 mit 52,2% WB:258129

200 – 13 verschiedene Ardbeg Samples je 10cl