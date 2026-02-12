Donnerstag, 12. Februar 2026, 12:31:25
Serge verkostet: Balvenie + teaspooned Balvenie

Die beiden Whiskys aus Balvenie sind diesmal 10 und 35 Jahre alt - und auch in der Bewertung deutlich unterschiedlich

Ein kleines Duo aus der Speyside ist heute das Thema bei Serge Valentin in der Verkostung: Ein Balvenie, der um 2005 für Deutschland auf den Markt gebracht wurde, und ein recht aktueller teaspooned Balvenie unter dem sinnigen Namen Balvy – der schon einige Jahre „auf dem Buckel“ hat. Mit dem kleinen bis symbolischen Zusatz eines anderen Single Malts ist er per definitionem ein Blended Malt.

Hier die beiden aus der Verkostung in unserer Tabelle:

AbfüllungPunkte

Balvenie 10 yo ‚Founder’s Reserve‘ (40%, OB, Germany, +/-2005)81
Balvy 35 yo 1989/2025 (52%, The Whisky Jury, blended malt, refill hogshead, cask #681R, 278 bottles)88
