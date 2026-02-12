Finale von Crazy Coos Reloaded: The Caskhound bringt 15 Jahre alten Glen Moray

Mit einem 15 Jahre alten Glen Moray beendet Tilo Schnabel aka The Caskhound seine Serie Crazy Coos Reloaded – die zehnte und letzte Abfüllung stammt aus einem Red Wine Barrique und wurde wie üblich fassstark abgefüllt.

Wo man die Abfüllung bekommt, wie sie schmeckt und was es Wissenswertes zu erzählen gibt, sehen Sie hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„Bold from every Angle“: ein 15-jähriger GLEN MORAY mit Rotwein-Vollreifung bringt die CRAZY COOS RELOADED zu einem würdigen Finale!

Mit Kapitel 10 erreicht Tilo Schnabels gefeierte Abfüllungsreihe CRAZY COOS RELOADED ihren Höhepunkt – und verabschiedet sich mit einer echten Fanfare. Für das „Grand Finale“ hat die THE CASKHOUND-Spürnase einen 15-jährigen GLEN MORAY aus der Speyside ausgewählt, der seine vollständige Reifezeit in einem Rotwein-Barrique verbringen durfte. Dieser Schlussakkord überzeugt aus jedem Blickwinkel: kraftvoll im Profil, stimmig in der Struktur und charakterstark im Ausdruck – oder um es mit den Coos zu sagen: „Last Moo, Best Booze“!

CRAZY COOS RELOADED war nie eine Serie für Konventionen. Zehn Kapitel, zehn Single Casks, zehn charakterstarke Highland Coos – jede mit eigenem Auftritt & besonderem Charme. Auch das letzte Kapitel erhält wieder seinen unverwechselbaren visuellen Rahmen durch die Illustration von Lana Mathieson, die mit Humor, Detailverliebtheit und feinem Augenzwinkern den Geist der Serie einfängt.

A SPEYSIDE STATEMENT THROUGH A RED WINE LENS

GLEN MORAY im Herzen der Speyside steht seit über 125 Jahren für elegante, zugängliche Single Malts mit weicher Textur, klarer Frucht und feiner Süße. Gleichzeitig hat sich die Brennerei einen Namen für ihren souveränen Umgang mit unterschiedlichen Fassarten gemacht – stets mit dem Anspruch, den eigenen Hausstil weiterzuentwickeln, ohne ihn zu verfälschen.

Genau hier setzt die CRAZY COOS RELOADED-Abfüllung an: Fünfzehn Jahre vollständige Reifung im Rotwein-Barrique verleihen dem klassischen Speyside-Charakter zusätzliche Tiefe, Struktur und eine markante, weinige Dimension. Mit 56,3 % Vol. tritt der Whisky kraftvoll und präsent auf, bleibt dabei jedoch ausgewogen und harmonisch. Frucht, Würze und dezente Tannine sind stimmig eingebunden und werden von einer tragenden Eichenstruktur begleitet. Das Ergebnis ist ein vielschichtiger, charaktervoller GLEN MORAY mit langem, wärmendem Nachklang und unverkenn-bar weinverwöhnter Handschrift.

Crazy Coos Reloaded #10: GLEN MORAY

Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre alt (2010/2025) • 56,3 % Vol. Natural Cask Strength

Fully matured in Red Wine Barrique

Auflage 256 Flaschen (0,7 l) à 79,90 Euro (UVP)

Nose: Schon beim ersten Schnuppern macht der Glen Moray gute Laune: eine saftige, sommerliche Fruchtbowle mit Aprikosen, Granatapfel, Kirschen und Beeren. Dazu kommt Vanille, ein schöner Schuss weiniger Aromen und eine sanfte Würze. Später erinnert er an Apfelkuchen mit Zuckerguss, dazu etwas Tabak und ein Hauch Fudge – sehr charmant.

Palate: Am Gaumen startet der Glen Moray kräftig, aber angenehm rund. Die Weinaromen sind klar da, begleitet von der satten Süße von Golden Syrup. Kandierter Ingwer bringt Frische, Pflaumenwein und Five Spices eine Portion Tiefe und Exotik. Getrocknete Feigen, Toffee und ein bisschen Honigkuchen sorgen für Fülle, dazu ganz dezent Leder und feine Tannine.

Finish: Der Abgang ist lang und wärmend, ohne schwer zu wirken. Frucht bleibt, dazu Mandeln und karamellisierte Erdnüsse. Marzipan mit dunkler Schokolade klingt nach, bevor eine feine Spur von Weinblättern und würziger Eiche den Whisky entspannt auslaufen lässt.

Fazit: Dunkelfruchtig, vielschichtig, souverän – ein Finale mit Format!

Auch diese Einzelass-Abfüllung steht in guter THE CASKHOUND-Tradition: Abgefüllt in natürlicher Fassstärke, ohne Farbstoff, ohne Kühlfiltration – ehrlich, direkt und unverstellt. Ab Donnerstag, dem 12. Februar 2026, sind die 256 Flaschen in unserem Online-Shop sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich

Haben wir euch hinreichend neugierig gemacht? Besucht unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste findet Ihr im Shop unter www.thecaskhound.de oder meldet euch dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.