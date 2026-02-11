Whiskymax bringt El Maximo Peated Edition No. 2

Die Abfüllungsserie „Spirit & Cask Range – The Exceptionals“ von Whiskymax wird um eine neue Abfüllung ergänzt: Mit dem El Maximo Peated Edition Nr. 2 erscheint ein auf 88 Flaschen limitierter Blended Malt mit viel Rauch und Sherrynoten.

El Maximo Peated Edition Nr. 2 gibt es ab sofort im gut sortierten Fachhandel und bei fassmeister.com (Link in der Presseaussendung):

El Maximo Peated Edition No. 2

Mit der El Maximo Peated Edition Nr. 2 vertieft die Abfüllungsserie „Spirit & Cask Range – The Exceptionals“ des Importeurs Whiskymax ihre Auseinandersetzung mit torfbetonten Profilen und präsentiert eine Abfüllung, die Intensität und Balance in den Mittelpunkt stellt. Die zweite Peated Edition zeigt einen klar definierten Rauchcharakter, der bewusst mit fruchtiger Süße und medizinischen Noten kontrastiert wird.

Im Aroma dominieren zunächst süße Beerenfrüchte, Kirschen und Zwetschgen, eingebettet in Torfrauch und feine Aschenoten. Am Gaumen gewinnt der Rauch deutlich an Struktur und Tiefe; medizinische Anklänge verbinden sich mit einer cremigen Fruchtsüße, die dem Whisky Volumen und Textur verleiht. Das Finish ist langanhaltend und differenziert: Der Torfrauch zieht sich sukzessive zurück und überlässt den fruchtigen Komponenten den finalen Akzent.

Die Peated Edition Nr. 2. unterstreicht mit dieser Abfüllung ihren Anspruch an handwerkliche Qualität und stilistische Konsequenz im Segment torfbetonter Whiskys. 80 Flaschen wurden mit je 53,3% Vol. abgefüllt und sind ab sofort im Fachhandel sowie unter https://www.fassmeister.com/c/weitere-whisk-e-ys/spirit-und-cask-range erhältlich.