Bruichladdich Rock’ndaal 2026 – ab 16. 2. Karten für Masterclass, ab 23. 2. fürs Festival

Am 24. Mai 2026 ist es wieder soweit – als Teil des Fèis Ìle Festivals veranstaltet die Islay-Brennerei Bruichladdich wieder das Bruichladdich Rock’ndaal 2026 Festival – diesmal mit Performances von Nathan Evans and The SAINT PHNX Band, Tide Lines, Cammy Barnes und Calum MacPhail.

Während des Festivals gibt es nicht nur ein dichtes Rahmenprogramm, sondern auch zwei exklusive Rock’ndaal-Abfüllungen zu verkosten und zu kaufen – gemeinsam mit jenen Abfüllungen, die die Destillerie zu ihrem 25. Geburtstag nach der Wiedereröffnung 2001 herausbringen wird. Fürs leibliche Wohl ist laut Destillerie ebenfalls mit lokalen Spezialitäten und Produkten gesorgt.

Die Masterclass mit Adam Hennett, dem Master Blender von Bruichladdich, ist diesmal auf 500 Besucher, also die doppelte Menge als bisher, ausgelegt. Es wird Spezialitäten aus der Vergangenheit zu verkosten geben, darunter auch einige Single Malts aus den Archiven von Bruichladdich, die zuvor noch nie der Öffentlichkeit zur Verkostung zur Verfügung gestellt wurden. Die Master Class wird Adam Hannett gemeinsam mit Gästen aus der Vergangenheit und Gegenwart der Brennerei halten.

Man kann sich vorstellen, dass hier die Nachfrage größer sein wird als das Angebot, und daher werden die Tickets dazu über ein Lossystem vergeben werden – die Gewinner des Lossystems werden danach das Ticket zum Preis von 150 Pfund erwerben können (der generelle Eintritt zum Bruichladdich Rock’ndaal 2026 ist da bereits inkludiert. Die Lose für sein Ticket kann man ab kommenden Montag, den 16. Februar 2026 und bis zum Donnerstag auf der Webseite von Bruichladdich bekommen (momentan führt diese Seite aber noch ins Nirvana, daher ein Bookmark setzen).

Die normalen Tickets fürs Festival kosten 30 Pfund und sind – ebenfalls über die Webseite – ab 23. Februar 2026 erhätlich. Und wers nicht nach Islay und zum Festival schafft, der kann das ganze Bruichladdich Rock’ndaal 2026 Festival am 24 Mai über einen Stream im Internet verfolgen…