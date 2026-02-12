Wegen großen Bedarfs: Lagerfläche für Whiskyfässer für Caley Casks Ltd bei Craigellachie soll stark erweitert werden

Whisky braucht, schon auf Grund seiner erforderlichen Fassreifung über mindestens drei Jahre, braucht Lagerfläche – besonders dann, wenn mehr produziert als verkauft wird. Und weil viele Lagerhäuser voll sind, schlägt hier die Stunde von Anbietern, die Raum in Warehouses zur Verfügung stellen können.

Das ist der Grund, warum Caley Casks Ltd, die bereits solche Lagerhäuser in der Nähe des Ortes Craigellachie für Speyside-Destillerien betreibt, jetzt den Bauantrag für einige weitere Lagerhäuser eingebracht hat. Bislang bietet man 8575 Quadratmeter Lagerfläche an (die Lagerhäuser wurden zwischen 2019 und 2025 erbaut), nun sollen es insgesamt 16677 Quadratmeter werden, wie im Bauantrag nachzulesen ist

“The site covers 7.072ha of agricultural land of which 2.48ha will be built development including warehousing and roads. The site will provide 16,677sqm of bonded warehouse floor area as an extension to the existing bonded warehouse facility at Viewfield Farm. “The land proposed for development is currently in an agricultural use…which is not considered to be prime land.”

Caley Casks Ltd möchte auf dem Gelände insgesamt sechs neue bonded warehouses bauen, die dann den Destillerien zur Verfügung gestellt werden. Sie kämen neben den bestehenden Lagerhäusern an der A95 zu liegen.

“There is a continuing unmet demand for further bonded warehouse space to support the whisky industry within the Speyside area.” aus dem Bauantrag