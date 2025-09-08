Sanft, sanfter: Tomintoul – Wer gewinnt eine von 4 Flaschen Tomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition? Hier steht’s!

Unser letztes Gewinnspiel hat Sie wieder einmal nach Schottland mitgenommen, in die Speyside mit ihren sanften Hügeln und sanften Flussbiegungen, mit mildem Klima und saftigen Weiden. Mittendrin dort steht die Destillerie Tomintoul – und es hat schon seinen Grund, dass sie ihre Whiskys mit dem Slogan „the gentle dram“ bewirbt.

Gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner Kirsch Import verlosten wir vier ganz besondere Abfüllungen aus der Destillerie Tominoul: 4×1 Flasche des Tomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition im Wert von je 109,90€ UVP waren zu gewinnen – ein wunderbar weicher und dabei beeindruckend aromatischer Whisky, der gänzlich ohne Farbstoffe und Kühlfiltration hergestellt wurde – ein echter, unverfälschter Speysider der Extraklasse.

Für die zahlreichen Einsendungen wie immer ein großes Dankeschön von uns – bevor wir Ihnen aber verraten, we die vier glücklichen Gewinner des Tomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition sind, lesen Sie noch einmal alles über die Brennerei und Ihren Gewinn:

Sanft, sanfter: Tomintoul

Tomintoul bedeutet „Feierabend” auf Gälisch? Das stimmt zwar nicht, passt aber trotzdem bestens zusammen. Denn: Als einer der sanftesten Whiskys der Speyside ist Tomintoul als entspannter Dram beliebt – längst nicht nur bei Einsteigern. Seinen ausgesprochen weichen, malzig-floralen Charakter entwickelt der Single Malt in einer der schönsten Landschaften der Speyside: im Herzen des Cairngorms Nationalparks, wo die Brennerei 1965 gegründet wurde.

50 Jahre Erfahrung: Master Distiller Robert Fleming

Dass der Single Malt bis heute nach traditionellen Methoden hergestellt wird, dafür sorgt Master Distiller Robert Fleming. 30 Jahre seiner ein halbes Jahrhundert umfassenden Karriere hat Fleming bereits Tomintoul gewidmet. Als Master Distiller in vierter Generation prägte er den Brennereistil maßgeblich mit – und erschuf so zugängliche „gentle drams“, die preisgekrönt und preiswert zugleich sind.

Vielfältig & vollmundig: Tomintoul mit Fass-Finish

Die Sanftheit seiner Whiskys vielfältig zu unterstreichen, das gelingt Fleming mit vollmundigen Fass-Finishes. Seinen begrenzt verfügbaren Tomintoul 15 y.o. ließ er nach Destillation im Jahr 2006 zunächst in Bourbonfässern reifen, bevor er ihn in Portweinfässern aus Portugals berühmtem Douro-Tal veredelte. Der Effekt? Cremiges Nougat verschmilzt mit Crème brûlée, abgelöst von einem Hauch Mokka, der zu einem Finale aus Mürbegebäck mit Zimtglasur überleitet.

Die Befüllung des allerersten Fasses bei Tomintoul

Wir verlosen 4 x 1 Flasche des Tomintoul 15 y.o. Port Cask Finish – Limited 2006 Edition im Wert von je 109,90€ UVP!

Tomintoul 15 y.o. Port Cask Finish – Limited 2006 Edition, Speyside Single Malt Scotch Whisky (46% vol., 0,7 Liter): einer der sanftesten Single Malts der Speyside mit vollmundigem Fass-Finish; veredelt in Portweinfässern; weich und rund, mit Noten von Nougat, Mokka und Mürbegebäck; limitiert auf 9.762 individuell nummerierte Flaschen; weder gefärbt noch kühlfiltriert.

Und eine der vier Flaschen des Tomintoul 15yo Port Cask Finish Limited 2006 Edition im Wert von je 109,90€ UVP gewonnen haben:

Thomas Burger aus 71735 Eberdingen

Maria Wübbeke aus 40625 Düsseldorf

Heinke Zart aus 13591 Berlin

Chris Behrendt aus 18439 Stralsund

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich zu diesem wunderschönen Whisky – der Gewinn wird durch unseren Partner Kirsch Import versendet.

Und falls das Glück diesmal bei Ihnen leicht vorbeigezielt hat, macht das gar nichts. Schon heute geht es mit einem neuen Gewinnspiel weiter, wiederum mit einem ganz besonderen Preis aus Schottland. Freuen Sie sich darauf und schauen Sie bald wieder vorbei!

Herzlichst,

Ihr Team von Whiskyexperts