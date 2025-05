Neu aus der finch® Whiskydestillerie: DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt – ein Whisky wie das Leben selbst!

Zum seinem 60. Geburtstag (wir gratulieren nachträglich herzlichst!) macht sich der Gründer und Brennmeister der finch® Whiskydestillerie, Hans-Gerhard Fink, selbst ein Geschenk – und damit den Whiskygenießern: Der finch® DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt ist ein 12 Jahre alter Whisky, der zunächst 8 Jahre in einem Rotweinfass und danach weitere vier Jahre in einem Ex-Islay Quarter Cask lagerte. Die 242 Flaschen dieses besonderen finch® Whiskys sind ab sofort im Webshop der Brennerei auf der schwäbischen Alb erhältlich.

Ganz persönlich ist auch die Info über den Whisky gestaltet: statt einer klassischen Pressemitteilung hier eine Vorstellung des finch® DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt durch den „Chef“ höchstselbst:

DISTILLERSTEARS 60/1 Single Cask & Single Malt – 12-jähriger Single Malt Whisky in Fassstärke aus dem Single Cask. Nur 242 Flaschen erhältlich, handsigniert! UVP 120.-€, 500 ml, 60,1% vol, Fassstärke

Release: 22.5.2025 – hier im Shop erhältlich

Wer in der Mitte seines Lebens zum Whiskydestiller gereift ist und sein 60. Lebensjahr erreicht hat, der darf sich zur Feier des Tages auch einmal ein Geschenk machen.

In Erinnerung an die letzten 12 Jahre, die sowohl helle als auch dunkle Tränen beinhalten!

Eine 12-jährige, ganz besondere Einzelfass-Abfüllung in Fassstärke mit eigens angebauter Gerste, und dem daraus gewonnenen Gerstenmalz, von der heimatlichen Schwäbischen Alb. Gelagert für ganze 8 Jahre in einem exquisiten Rotweinfass und sodann über weitere 4 Jahre in einem speziellen Ex-Islay Quarter Cask.

Ein Whiskey der schmeckt wie das richtige Leben – mit vielen komplexen, unterschiedlichen Aromen. Auf der einen Seite nach dunkler Schokolade, rauchig und nach Torf – auf der anderen Seite honigsüß, mit fruchtigen Elementen.

Ein Genuss so spannend wie das Leben selbst!

Ihr Hans-Gerhard Fink