Serge verkostet: Zwei unabhängige Abfüllungen aus Glen Ord

Eine kleine Verkostung von einem Signatory-Bottling und einer Abfüllung von Artful Dodger

Glen Ord wird laut Serge Valentin von Whiskyenthusiasten in der Regel sträflich unterschätzt. Er verkostet zwei unahängige Abfüllungen aus der Highland-Brennerei, die zur Singleton-Gruppe von Diageo gehört (das Unternehmen wollte mit dem Singelton of Glen Ord, dem Singleton of Glendullan und dem Singleton of Dufftown die verkaufsstärkste Single Malt Marke der Welt gründen).

Und wenn auch die Benotungen „nur“ im guten Bereich bleiben, zeigen die geschriebenen Tasting Notes doch von wesentlich mehr Begeisterung:

AbfüllungPunkte

Glen Ord 11 yo 2012/2024 ‘100 proof Edition 22’ (57.1%, Signatory Vintage, 1st fill bourbon barrel)83
Glen Ord 16 yo 2008/2024 (53.7%, Artful Dodger, bourbon hogshead, cask #305072, 295 bottles)85
