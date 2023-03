Video: Whiskeyvorstellung – Connacht 5yo Single Cask for Germany mit Master Blenderin Julia Nourney

Auf der Messe in Nürnberg war er zum ersten Mal erhältlich: Der erste und nur für Deutschland abgefüllte Single Cask Whiskey aus der Connacht Distillery, eine Sherryfassabfüllung mit 53% vol. Alkoholstärke. In einem kurzen Videointerview erzählt uns Master Blenderin Julia Nourney, was diesen Whiskey auszeichnet und warum sie gerade dieses Fass ausgesucht hat. Viel Vergnügen mit dem knapp 2 Minuten langen Video: