Serge verkostet: Macallan zum International Whisky Day 2023

Seit 2008 begehen viele Whisky-Interessierte am 27. März den International Whisky Day und gedenken, an seinem Geburtstag, dem Autor Michael Jackson. Seine Passion galt zuerst dem Bier, im Laufe seines Lebens fand er dann auch einen Weg zum Whisky. Mit seinen Bücher setzten er für die Degustation von Whiskys die Standards. Wie gewohnt verkostet Serge Valentin an diesem Tag Abfüllungen seiner Lieblings-Brennerei Macallan, deren neuen Destillerie-Komplex Michael Jackson nie kennenlernen konnte, weil er bereits 2007 verstarb.

Mit dem heutigen Quintett reisen wir in Höchstgeschwindigkeit durch die letzten 100 Jahre. Beginnend mit zwei aktuellen alterlosen Brennerei-Abfüllungen, erreichen wir über zwei in den 1990ern destillierte Malts am Ende der Session die 1920er. Vor unserer Benotungs-Übersicht, die Sie an dieser Stelle gewohnt sind, geben wir allerdings noch den Hinweis Serges auf einen acht-minütigen Werbe-Film der Brennerei, den Sie bei Youtube finden, einfach weiter. Die heutigen Macallan:

Abfüllung Punkte