In UK: Bushmills 12yo ersetzt den Bushmills 10yo

Bei uns gibt es seit Februar dieses Jahres beide Abfüllungen - wird Bushmills bei uns auch den 10yo einstellen?

Vor drei Jahren hat Bushmills den Bushmills 12yo in diversen Märkten in die Core Range eingeführt (auch bei uns ist er zu finden). In Großbritannien gab es bislang nur den Bushmills 10yo. Nun hat Bushmills laut eines Artikels in The Spirits Business bekanntgegeben, den 12yo auch in UK einzuführen – und den 10yo dort nicht mehr zu distribuieren. Der Bushmills 12yo wird dadurch der „Einstiegs-Whiskey“ in der Core Range von Bushmillls.

Alex Thomas, Master Blenderin bei Bushmills meint dazu:

““Our triple distillation process adds an extra layer of smoothness and refinement, making each sip exceptionally clean and rounded. That’s why it’s a favourite for experienced whiskey drinkers and an inviting first step for those discovering single malts. Taking the place of our 10-year-old as the new introductory single malt to our range, it’s the perfect initial experience of the character and craft of Bushmills.”

Der Bushmills 12yo reifte in einer Mischung aus Bourbon barrels und oloroso Sherry butts und erhielt ein Finish in sizilianischen Marsala Weinfässern. Bei uns wurde er im Februar dieses Jahres eingeführt (hier der Bericht dazu).

Bei uns gibt es nach wie vor beide Abfüllungen, sowohl den 10yo als auch den 12yo – es stellt sich die Frage, ob die Destillerie, die Proximo Spirits gehört, diesen Schritt hier nachvollziehen wird und den 10yo auslaufen lässt – oder ob diese Vorgangsweise auf UK beschränkt bleibt…

