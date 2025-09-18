TTB Neuheiten: Murray McDavid bringt Dumbarton 60yo und Glenlivet 45yo

Normalerweise nehmen wir Whiskys von unabhängigen Abfüllern nicht in unsere TTB-Neuheiten auf, weil wir selten mit Sicherheit sagen können, ob diese Bottlings auch außerhalb des US-amerikanischen Marktes zu finden sein werden.

Heute machen wir einmal eine Ausnahme, denn es sind echte Raritäten und könnten daher weltweit angeboten werden (allerdings natürlich zu einem entsprechenden Preis). Es handelt sich um Bottlings des unabhängigen Abfüllers Murray McDavid (im Besitz von Aceo Ltd.), die wir Ihnen heute mit den Labeln vorstellen.

Die erste Abfüllung ist ein 60 Jahre alter Dumbarton, eine 2002 stillgelegte und 2005 abgerissene Grain Distillery in den Lowlands. Sie stammt aus dem Jahr 1964 und wurde mit 42,3% vol. Alkoholstärke abgefüllt. Das Etikett verrät allerdings keine weiteren Details:

Whisky Nummer 2 ist ein Glenlivet 45yo aus dem Jahr 1977, abgefüllt mit 44,9% vol. Alkoholstärke. Sein Label sieht so aus:

Auch hier können wir nichts über den Fasstyp oder die Tasting Notes sagen…