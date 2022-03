Lochlea Distillery veröffentlicht Sowing Edition

Als die unabhängige Ayrshire-Brennerei Lochlea im Januar ihre allererste Abfüllung präsentierte, kündigte sie auch gleichzeitig für dieses Jahr weitere Bottlings an. Als wir dann die Lochlea Sowing Edition in der TTB-Datenbank fanden, konnten wir uns hier unsere gewohnte Warnung sparen. Denn auf der Umverpackung war das Erscheinungsdatum angegeben war. Heute berichtet The spirit business exklusiv, und wischt so ein letztes Bedenken weg: Am 23. März veröffentlicht die Lochlea Distillery ihre Sowing Edition.

Das Bottling ist der Auftakt zu einer Serie von Abfüllungen, die von den wechselnden Jahreszeiten auf der Lochlea Farm in Ayrshire, Schottland, inspiriert ist. Die Sowing Edition spiegelt den Frühling wider, hier beginnt die Destillerie mit der Aussaat der Samen für die diesjährige Gerste. Folgen werden in diesem Jahr noch eine Sommerversion, die Harvest Edition, danach erscheint die Fallow Edition im Herbst und die Plowing Edition folgt im Winter.

Auch die Fassarten, die bei den einzelnen Editions verwendet werden, sowie die Flaschenanzahl stehen schon fest. Für Sowing Edition (7.000 Flaschen) wurden 23 First-Fill-Bourbon-Fässer verwendet, für die Harvest Edition (9.000 Flaschen) kommt europäische Eiche sowie eine Doppelreifung in Portweinfässern zur Anwendung. Die Fallow Edition im Herbst reift in First-Fill-Oloroso-Sherry-Fässern. Und die Plowing Edition im Winter (9.000 Flaschen) spielt auf die Vergangenheit von John Campbell, Produktionsleiter und Master Blender von Lochlea, an und reift in ehemaligen Laphroaig-Fässern.

Lochlea Sowing Edition ist mit 48 % Vol., ohne Kühlfiltrierung und in natürlicher Farbe abgefüllt und ab dem 21. März in Whisky- und Spirituosengeschäften in ganz Großbritannien zum Preis von 50 £ (UVP) (knapp 60 €) erhältlich und wird auch in 10 Exportmärkten erhältlich sein – wir vermuten, auch bei uns.