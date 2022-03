TTB-Neuheit: Lochlea Sowing Edition

Normalerweise schreiben wir zu den Whiskys, die in der us-amerikanischen TTB-Datenbank auftauchen, eine Warnung dazu: Wir wissen nicht, ob, wo und wann diese Abfüllung erhältlich sein wird. Diesmal, bei unserem heutigen Fund, ist es anders: Die Lochlea Sowing Edition (48% vol.) wird am 21. März erscheinen und ist die erste von vier jährlichen Abfüllungen aus der Destillerie in den Lowlands, die John Campbell als Distillery Manager gewinnen konnte.

Jede dieser vier Ausgaben soll den Whisky der Brennerei in einer besonderen Facette präsentieren, und man orientiert sich daran, was auf der Farm in den vier Jahreszeiten passiert. Er soll ein frischer, fruchtbeladener Whisky sein.

Hier sind die Etiketten dazu: