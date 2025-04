Von 25 bis 26. April – Exklusive Drinks und Premium-Marken bei Spirits//Garden in Wien

Nicht nur Whisky, aber auch: am 25. und 26. April findet in Wien im Gleis//Garten, der ehemaligen Straßenbahn-Remise in Meidling, das Spirits//Garden Indoor-Festival-Highlight für Cocktailfans statt – mit Cocktails aus den verschiedensten Bereichen. Auch eine Whisky Masterclass wird es dort an beiden Tagen geben.

Hier die Infos, die wir dazu von der Agentur des Festivals erhalten haben, samt einem Link zum Ticket-Vorverkauf:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Von 25 bis 26. April – Exklusive Drinks und Premium-Marken

Spirits//Garden: Das Indoor-Festival-Highlight für Cocktailfans in Wien

Wien, 16. April 2025 – Die Gründer des Gleis//Garten, Anton Borkmann und Felix Bollen, laden am 25. und 26. April 2025 zum Spirits//Garden in die ehemalige Meidlinger Straßenbahn-Remise in Wien ein. Das Festival für Cocktail-Liebhaber:innen bietet eine einzigartige Mischung aus internationalen Premium-Marken, exklusiven Cocktails, spannenden Masterclasses und mitreißender Musik. Ziel des Events ist es, die historische Location für zwei Tage in ein pulsierendes Zentrum der Cocktailkultur zu verwandeln und ein unvergessliches Erlebnis für alle Genießer:innen zu schaffen.

Von Old Fashioned über Cuba Libre bis Bramble ist beim großen Cocktail Tasting im Wiener Gleis//Garten für alle etwas dabei. Zahlreiche verschiedene Longdrinks gibt es schon bald in Wiens erstem Food Market zu probieren. Der sogenannte Spirits//Garden findet am Freitag, 25. April 2025, und Samstag, 26. April 2025, von 15:00 bis 22:00 Uhr, im Meidlinger Food Market statt. Zu den Highlights zählen eine Welt voller außergewöhnlicher Aromen, verschiedene Masterclass-Workshops zum Kennenlernen der Trends und unvergessliche Genuss-Momente. Internationale Premium-Marken wie Diplomático, Gin Mare, Benriach, Glenglassaugh, GlenDronach, El Jimador, Herradura, Jägermeister und Jack Daniel’s gehen eine geschmackvolle Liaison mit den neun Gastro-Ständen des Gleis//Garten ein. Fünf Pop-up-Bars ergänzen das Angebot während sich die Gäste frei durch den Spirits//Garden bewegen können. Die kulinarischen Angebote verschwimmen mit dem Cocktail-Flair. So findet man passend zur Tequila Bar auch Speisen aus der Latin Kitchen, wienerische Küche zu Jägermeister-Drinks oder Gin Mare-Mixtures zu mediterranen Leckerbissen.

„Unser Indoor-Bereich bietet Platz für alle, die gerne Neues ausprobieren und verschiedene Cocktails genießen. Wer dies lieber in der Sonne tut, findet in unserem Gast//Garten unter Olivenbäumen ein stimmungsvolles Plätzchen. Bei den speziellen Masterclasses erfahren Gäste noch mehr über Trends und klassische Longdrinks. Lasst uns also gemeinsam auf den Frühling anstoßen!“ freut sich Felix Bollen, Co-Founder des Gleis//Garten, auf das bevorstehende Event. Der Gleis//Garten ist an beiden Tagen regulär geöffnet.

Kostenlose Workshops für Spirits-Liebhaber:innen

Für Spirits-Fans gibt es außerdem die Möglichkeit kostenloser Workshops mit professionellen Bartendern. In den exklusiven Masterclasses können Gäste alles über aktuelle Liquid-Trends und die Zubereitung von klassischen Longdrinks erfahren. Die Veranstalter empfehlen, sich bereits beim Check-in zu den kostenlosen Masterclasses anzumelden, da das Kontingent begrenzt ist. Die kostenlosen Masterclasses finden jeweils ab 16:30 Uhr statt. Hier gilt das First-Come-First-Serve-Prinzip.

Tequila Masterclass von 16.30 bis 17 Uhr

von 16.30 bis 17 Uhr Rum Masterclass von 17.15 bis 18 Uhr

von 17.15 bis 18 Uhr Whisky Masterclass von 18.15h bis 19 Uhr

von 18.15h bis 19 Uhr Jägermeister Masterclass von 19.15 bis 20 Uhr

Internationales Festival-Feeling nur 15 Minuten vom Westbahnhof entfernt

Als erster Wiener Food Market steht der Gleis//Garten auch während des Festivals allen Gästen offen. Trotzdem lohnt es sich, vorab online ein Ticket für den Spirits//Garden zu lösen. Denn wer das begehrte Ticket am Handgelenk trägt und das eigene Glas zum Verkosten in der Hand hält, bekommt das volle Erlebnis inklusive Getränkekontingent. „Wir bringen internationale und klassische Premium-Marken mitten in die Stadt und bieten unseren Besucher:innen ein einzigartiges Erlebnis. Im Spirits//Garden können die Gäste die Aromen der unterschiedlichsten Spirituosen in einem unvergleichlichen Setting erleben“, so Cornelia Taubner, Event Managerin im Gleis//Garten. Der Spirits//Garden ist hervorragend mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar und nur 15 Minuten von Westbahnhof und Hauptbahnhof entfernt.

Spirits//Garden: 25. und 26. April

Der Cocktailmarkt „Spirits//Garden“ findet am Freitag, 25. April 2025 und Samstag, 26. April 2025 von 15:00 bis 22:00 Uhr im Gleis//Garten, Eichenstraße 2, 1120 Wien, in Kooperation mit dem Vertriebspartner Liquid Spirits statt. Tagestickets kosten 35 Euro und beinhalten bereits diverse Kostproben an allen Ständen. Das Ticket für beide Tage kostet 50 Euro und inkludiert ebenfalls ein Getränkekontingent. Weitere Details und Tickets gibt es hier.

Fotos: © Indira Bott