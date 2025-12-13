Sansibar-Whisky bringt Aikan French Single Malt Lot #40 von C.Dully auf den deutschen Markt

Französische Single Malt, 2017 destilliert, auf der Karibik-Insel Martinique acht Jahre gereift, und dann 2025 in Fassstärke mit kräftigen 61,2 %, naturbelassen, ohne Zusatzstoffe und ohne Kühlfiltration abgefüllt: So stellt sich der Aikan French Single Malt Lot #40 des unabhängigen Abfüllers C. Dully vor, der dank Sansibar-Whisky jetzt den deutschen Markt erreicht.

Alle weiteren Details zu dieser Einzelfass-Abfüllung sowie die ausführlichen Verkostungsnotizen finden Sie in nun folgenden Aussendung von Sansibar-Whisky:

Aikan French Single Malt Lot #40 – C. Dully

Einmal mehr ist es dem unabhängigen Abfüller C. Dully gelungen, ein besonderes Fass aufzuspüren, das die Aufmerksamkeit anspruchsvoller Whiskykenner verdient. Dieser französische Single Malt ist ein echtes Unikat: Er reifte unter den tropischen Bedingungen der Insel Martinique, wo Wärme, hohe Luftfeuchtigkeit und ein beschleunigter Reifeprozess seinem Charakter eine einzigartige Tiefe verleihen.

Das Ergebnis ist ein kraftvoller, vielschichtiger Whisky, geprägt von intensiven Fruchtaromen, einer fein exotischen Note und einer beeindruckenden Aromendichte, wie man sie nur selten in dieser Form findet. C. Dully bleibt damit seinem Anspruch treu, ausschließlich außergewöhnliche Fässer zu selektieren – Abfüllungen, die aufgrund ihrer besonderen Eigenschaften, ihrer handwerklichen Qualität und ihrer sensorischen Ausdrucksstärke überzeugen. Nicht Marketing oder Markenname entscheiden, sondern reine Leidenschaft und der Geschmack im Glas.

Diese bemerkenswerte Edition wird nun in Zusammenarbeit mit Sansibar-Whisky auch dem deutschen Markt zugänglich gemacht. Der Whisky wurde 2017 destilliert und nach achtjähriger Reifung auf Martinique im Jahr 2025 in Fassstärke mit kräftigen 61,2 % abgefüllt. Selbstverständlich präsentiert er sich naturbelassen, ohne Zusatzstoffe und ohne Kühlfiltration – so unverfälscht wie ein edler Whisky nur sein kann.

Tasting Notes

Nase: Vielschichtig und verführerisch exotisch. Reife Mango und Ananas verbinden sich mit Noten von Vanille, Honig und einem Hauch Kokosnuss. Dahinter feine Holzgewürze, etwas Sandelholz und ein zarter Anflug von Rohrzucker

Gaumen: Ein echtes Kraftpaket – vollmundig, cremig und gleichzeitig vibrierend lebendig. Die Textur ist fast ölig, mit intensiver Frucht und tiefem Eichencharakter. Mango, Bananenbrot, brauner Zucker und kandierte Zitrusfrüchte treffen auf würzige Vanille, Pfeffer, etwas Ingwer und eine Spur Zimt. Der Einfluss des karibischen Klimas zeigt sich in der Reife und Rundheit: der Whisky wirkt älter, komplexer und „reifer“, als es das Alter vermuten lässt.

Abgang: Lang, wärmend und exotisch-würzig. Holzpolitur, Vanille, süße Melasse und getrocknete Früchte klingen nach – begleitet von einer angenehmen, fast rumsüßen Wärme.

Der Aikan French Single Malt ist eine dieser seltenen Abfüllungen, bei denen einfach alles zusammenpasst: ein herausragendes Fass, ein mutiger Reifeweg und ein Abfüller, der genau weiß, was er tut. Was hier ins Glas kommt, ist mehr als nur Whisky – es ist ein Erlebnis, das die Sinne weckt und den Genießer auf eine kleine Reise in die Tropen mitnimmt. Die exotische Fruchtfülle, die Tiefe und die erstaunliche Reife machen ihn zu einem echten Highlight, das lange nachhallt. Mit dieser Abfüllung beweist C. Dully einmal mehr, dass außergewöhnlicher Geschmack kein Zufall ist, sondern das Ergebnis von Leidenschaft, Neugier und einem untrüglichen Gespür für besondere Fässer. Ein Whisky, der Freude macht – und Lust auf mehr.