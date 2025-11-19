Laphroaig ist bekannt für seine medizinisch, torfigen Noten – zumindest in der Jugend. Je älter ein Laphroaig wird, desto mehr wandelt sich sein Charakter hin zu sanftem Rauch und jeder Menge tropischer Früchte. Laut Sansibar-Whisky, dem Importeur, ist der 31 Jahre alte Laphroaig vom Schweizer unabhängigen Abfüller C. Dully ein Paradebeispiel für so einen alten Laphroaig.

Mit den Infos über diese Abfüllung möchten wir Ihnen einen guten Morgen wünschen und unsere Berichterstattung für heute beginnen:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Sansibar-Whisky bringt den neuen Stern von C.Dully auf den deutschen Whiskymarkt.

1993 Laphroaig – 31 Years Old

Der unabhängige Abfüller C. Dully Selection aus der Schweiz schreibt über sich selbst:

„Unser Ziel ist es, außergewöhnlich gute Spirituosen zu finden und abzufüllen, nicht durchschnittliche Spirituosen durch Marketing Geschichten zu verschönern. Bei uns soll ausschließlich die Qualität unserer Abfüllungen überzeugen. Deswegen füllen wir auch alles so ab, wie es aus dem Fass kommt: Ohne Kälte Filterung, ohne Farbzusatz und bei Cognac ohne Zusatz von Zucker oder Boisé.“

Bei C. Dully richtet sich die Auswahl ihrer Abfüllungen konsequent nach dem eigenen Anspruch und dem Geschmack passionierter Whiskyfreunde. Nicht Marketing, nicht große Geschichten bestimmen die Entscheidung, sondern allein das, was sensorisch überzeugt. Entspricht ein Whisky nicht höchsten Erwartungen oder stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht, bleibt das Fass geschlossen – kompromisslos und ehrlich.

Vor diesem Hintergrund führt die Reise an die sturmumtoste Südküste Islays, wo seit 1815 einer der markantesten Single Malts Schottlands entsteht: Laphroaig. Berühmt für seinen medizinisch geprägten Rauch, die salzige Atlantikluft und eine unverwechselbare erdige Tiefe, polarisiert er seit jeher – und bleibt dennoch einzigartig.

Aus dieser rauchigen Legende stammt die folgende außergewöhnliche Abfüllung: ein 31 Jahre alter Laphroaig, destilliert im Jahr 1993. Nach mehr als drei Jahrzehnten der Reifung im Ex-Bourbon Hogshead #6793 wurde er 2025 in nur 197 Flaschen und bei natürlichen 42,4 % vol. abgefüllt – ein Ausdruck von Reife, Finesse und tiefem Islay-Charakter, wie er nur selten zu finden ist.

Nase: Sofort erkennbar als alter Laphroaig – reife gelbe Früchte, kandierte Zitrone und ein Hauch tropischer Süße treffen auf die charakteristische Laphroaig-Rauchigkeit. Der Torf ist jedoch sanft und filigran gepaart mit maritimen Noten. Dahinter Noten von Bienenwachs, Vanille, und feine Kräuterwürze mit einem Hauch Apothekerschrank. Mit Zeit im Glas öffnen sich zarte Nuancen von Mango und Aprikose.

Gaumen: Der Rauch ist zurückhaltend und gut integriert. Tropische Früchte (Mango, Papaya), Zitronenöl und reife Birne verschmelzen mit einem Anflug von Torf, Meersalz und leicht medizinischer Würze. Die Struktur ist feingliedrig, aber tief – ein typischer „Old Style Laphroaig“ aus der Vor-Millennium-Ära, wo Frucht und Rauch noch im Gleichgewicht waren

Abgang: Lang, wärmend und vielschichtig. Maritime Noten, sanfter Rauch und Fruchtnoten verweben sich zu einem anhaltenden Finale

Dieser 31-jährige Laphroaig verkörpert eindrucksvoll die Philosophie von C. Dully: kompromisslose Qualität und pure Authentizität. Drei Jahrzehnte Reifung verleihen ihm eine seltene Balance aus sanftem Torf, maritimer Tiefe und reifer, tropischer Frucht – ein Musterbeispiel für den „Old Style Laphroaig“ der 1990er Jahre.

Limitierte 197 Flaschen, natürliche Stärke und ein bemerkenswert harmonisches Profil machen diese Abfüllung zu einem stillen, aber unübersehbaren Meisterstück, das zeigt: Wahre Qualität braucht keine große Bühne – sie überzeugt im Glas.

Die Abfüllungen sind bei ausgewählten Händlern in Deutschland erhältlich.