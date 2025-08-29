Serge verkostet: Zwei Tamnavulin mit Weinfass-Finish

Serge’s Tasting Notes zu Whiskys mit einem Einfluss von Weinfässern auf Whiskyfun sind meist ein recht spezielles und besonderes Lesevergnügen. Denn zu einen werden Serge und Whiskys aus Rotwein-Fässern keine tiefe Freundschaft entwickeln, was er auch zu erklären weiß. Und zusätzlich erfahren wir oft mehr über die Weine, mit denen die Fässer vorbelegt waren, als über die Whisky selbst.

Die heutige Tamnavulin-Session auf Whiskyfun bildet da keine Ausnahme. Wir erfahren etwas über Grenache, Moscatel und Port. Die Benotungen des Tamnavulin ‘Red Wine Cask Edition – Spanish Grenache Cask Finish’ und Tamnavulin 13 yo 2011/2024 ‘Moscatel Port Pipe’ der Whisky-Bar und Shop Cut Your Wolfe Lose aus Brighton sehen dann so aus:

Abfüllung Punkte

Tamnavulin ‘Red Wine Cask Edition – Spanish Grenache Cask Finish’ (40%, OB, +/-2022) 80 Tamnavulin 13 yo 2011/2024 ‘Moscatel Port Pipe’ (51.2%, Cut Your Wolfe Lose, 470 bottles) 84