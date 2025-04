5-tägige Whiskyreise mit dem Bus: Whiskykunst in Deutschlands Mitte

Königsreisen.de informiert unsere whiskyinteressierten Leser über ein Reiseangebot, das über fünf Tage zu insgesamt acht Brennereien und Destillerien in der Mitte Deutschlands führt, die sich dem Wasser des Lebens verschrieben haben. Es ist nicht die erste Reise dieser Art, die man von Königsreisen aus veranstaltet, sondern die Fortsetzung der ersten Deutschland-Whiskyreise.

Mehr über diese Reise vom 10.09.2025 – 14.09.2025 und wie Sie diese buchen können, erfahren Sie in der nachfolgenden Aussendung:

Whiskyreise Deutschland – Whiskykunst in Deutschlands Mitte

Nach dem Erfolg der ersten Deutschland-Whiskyreise folgt nun die Fortsetzung: Whiskybrennereien im „mittleren Osten“

Mittlerweile gibt es in Deutschland mehr Whisky-Destillerien als in Schottland – und einige der bekanntesten stehen bei dieser Reise auf dem Programm. Aber nicht nur Whisky, sondern auch tolle Landschaften, wie Harz oder Vogelsberg sowie spannende Städte, wie Erfurt und Leipzig, runden das Programm ab. In einer Gruppe mit gleichgesinnten Whiskyliebhabern sind Führungen, Tastings, Besuche und Fachdiskussionen natürlich doppelt interessant. Begleitet wird die Whisky-Premiumbusreise von Ihrem Whisky-Reiseleiter Uwe Marx. Ihr inkludiertes Führungs-, Besuchs- & Tastingpaket* (im Wert von über € 150,-) beeinhaltet die folgenden Destillerien/Brennereien: Schlitzer Destillerie, Nicolai & Sohn, Edelbrennerei Schloss Neuenburg, Zeitzer Whisky-Manufaktur, Nordhäuser Kornbrennerei, Hammerschmiede bzw. Hercynian Destillery, Number Nine Spirituosenmanufaktur und Schloss Hardenberg.

*In den Brennereien erfolgen Besuche mit und ohne Führung. Die Tastings finden teilweise in den Brennereien oder exklusiv durch Herrn Marx statt.

5-Tage-Reise im 5-Sterne Superior Premiumbus; zentrale 4-Sterne-Hotels in Erfurt, Leipzig, Wernigerode und Göttingen. €1.069,- p.P. im DZ.

Link: https://www.koenigsreisen.de/reisen/whisky-deutschland-ii-1096