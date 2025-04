Offiziell angekündigt: Ardbeg Smokiverse zum Ardbeg Day 2025

Wir konnten Ihnen ja schon im Julin des Vorjahres die Abfüllung für den Ardbeg Day 2025 präsentieren (wir haben ihn gemeinsam mit dem jetzt erschienenen Ardbeg Eureka in der TTB-Datenbank gefunden): Der Ardbeg Smokiverse ist und offiziell vorgestellt worden.

Hier der Text der Aussendung, die den Ardbeg Smokiverse für den 28. Mai 2025 vorstellt: zum Kauf wird es ihn für Committee-Mitglieder auf der Webseite zum Ardbeg Day 2025 geben und am Ardbeg Day, den 31. Mai 2025, dann für alle in den Embassies. In den Handel kommt er am 4. Juni, zum Preis von 110 Euro in Deutschland.

ARDBEG DAY 2025: EINE NEUE, FRUCHTIGE DIMENSION MIT ARDBEG SMOKIVERSE

Islay / München, 24. April 2025. In neue fruchtige Sphären stößt die diesjährige Ardbeg Day Abfüllung vor: Ardbeg Smokiverse ist die erste limitierte Edition, die aus einer, besonders angereicherten Maische hergestellt wurde, dem „High Gravity Mash“. Unverwechselbare, tropisch- fruchtige Noten verleihen der Abfüllung damit neue Dimensionen. Erhältlich ist die limitierte Abfüllung zuerst für Ardbeg Committee Mitglieder ab dem 28. Mai 2025.

Das Islay Festival of Music and Malt, Fèis Ìle, ist ein Fixstern im Kalender für alle Whiskyfans, die schottische Hebrideninsel zu besuchen. Traditionell am letzten Samstag des Festivals ist Ardbeg Day, in diesem Jahr am 31. Mai 2025. Passend zum 25jährigen Bestehen des Ardbeg Committees werden die Feierlichkeiten in der Destillerie und auf Events in der ganzen Welt diesmal galaktisch.

Vor einigen Jahren experimentierte das Whisky Creation Team mit dem Verhältnis gemälzter Gerste und Wasser im Maischeansatz. Ein höherer Gerstenanteil, auch „High Gravity Mash“ genannt, verstärkte die Intensität

besonders fruchtiger, tropischer Aromen. Nach der Reifung in ehemaligen Bourbonfässern entfaltet Ardbeg Smokiverse Noten braunen Rohrzuckers, reifer Gerste und geröstetem Sauerteigbrots, mit saftig-reifen Früchten und süßem Torf.

Dr. Bill Lumsden MBE, Ardbegs Director of Whisky Creation sagt: „Ardbeg Smokiverse ist der erste Single Malt, den wir im High-Gravity-Mashing-Verfahren hergestellt haben. Bereits der erste Schluck offenbart eine neue Dimension an süßen, fruchtigen Aromen, die an geräucherten Kaugummi und reife Gerste erinnern.“

Neue Galaxien erleben Ardbeg Committee Mitglieder und alle rauchliebende Whiskyfans zudem am Ardbeg Day in der Destillerie und bei sechs Veranstaltungen der Ardbeg Embassies in Deutschland: Spacige Aktivitäten und Whiskyverkostungen stehen auf dem Programm. Zu ihrem Abschied freut sich Jackie Thomson, Managerin des Ardbeg Destillerie Visitor Centers und Vorsitzende des Ardbeg Committees, mit vielen Whisky- Aficionados mit der neue Abfüllung auf Ardbeg anzustoßen. Alle Informationen zum Ardbeg Day und dem Ardbeg Committee auf Ardbeg.com.

Ardbeg Smokiverse ist mit 48,3 Vol.% Alkohol abgefüllt und limitiert in Deutschland ab 28. Mai 2025 exklusiv für Ardbeg Committee Mitglieder auf Ardbeg.com erhältlich; zum Ardbeg Day am 31. Mai 2025 dann bei allen Ardbeg Embassies und ab 4. Juni 2025 im Whiskyfachhandel bundesweit. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 110€.

VERKOSTUNGSNOTIZ ARDBEG SMOKIVERSE (48,3 Vol.% Alk.)

Farbe: Helles Gold

An der Nase: Ein Schwall fruchtiger, esterreicher Noten, wie von geräuchertem Kaugummi, zusammen mit schönen Aromen reifer Gerste und getoastetem Sauerteigbrot. Mit etwas Wasser weiterer Rauch: sehr süß und aromatisch, der an saftig-tropische Früchte erinnert, sanft geräuchert

Am Gaumen: Eine üppig-cremige Textur, gefolgt von kräftig-rußigen Noten von Teer, Teeröl, Anis und Gewürznelken, abgemildert mit einer ausgeprägten Süße braunen Rohrzuckers. Zusätzlich einige strukturierte, holzige Aromen süßer Eiche und Leder

Nachhall: Etwas erdiger Torfballen, Glut eines Lagerfeuers und Holzkohle

Ardbeg Smokiverse ist mit 48,3 Vol.% Alkohol abgefüllt, nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt.