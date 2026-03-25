TTB-Neuheit: Glenury Royal 1970 Rare Series

Dass noch einmal ein Glenury Royal auf dem Markt erscheint, war eigentlich nicht mehr wirklich zu erwarten. 2020 erschienen die beiden letzten Bottlings von Gordon & MacPhail, 2021 einer in der Casks of Distinction Serie von Diageo und 2022 der überhaupt letzte bislang als Commemorative Distillery Bottling. Und ebenjenes Unternehmen, nämlich Diageo, legt in diesem Jahr die Rare Series auf (vom darin erscheinenden Caol Ila 1983 und Talisker 1992 haben wir vor vier Tagen hier berichtet), und in ihr erscheint auch ein Glenury Royal aus der seit 1985 geschlossenen Brennerei in den Highlands. Der Glenury Royal 1970 Rare Series erscheint in einer Auflage von 232 Flaschen und hat eine Fassstärke von 62,4% vol. behalten trotz seines Alters von 55 Jahren (eine Eigenschaft, die den Abfüllungen aus diesem Jahr gemein zu sein scheint). Über seinen Preis kann man nur spekulieren – und wird wahrscheinlich eher zu tief greifen.

Hier einmal die Etiketten: