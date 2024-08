Murray McDavid präsentiert neue ULTRA Kollektion (mit Video)

Eine Reihe mit neuen, sehr seltenen Whiskys aus seinen Beständen präsentierte jetzt der unabhängige Abfüller Murray McDavid, in Deutschland durch Kirsch Import vertreten. Die Murray McDavid ULTRA Collection umfasst dabei zunächst drei Abfüllungen. Ob, in welcher Menge und zu welchem Preis diese Bottlings auch in Deutschland erhältlich sein werden, können wir Ihnen momentan noch nicht sagen.

Hier aber zunächhst einmal die drei neuen Abfüllungen in Stichworten beschrieben:

Caperdonich (1972), ein 50 Jahre alter Whisky aus der Lost Distillery in der Speyside, der laut Angaben des Abfüllers zu einem charmanten und charaktervollen Schluck gereift ist.

Glen Scotia (1991), ein Whisky mit einem Alter von 33 Jahren, der laut Murray McDavid Eleganz und Komplexität zeigt und

Macallan (1993), laut Eigenbeschreibung ein luxuriöser 30-Jähriger aus der weltberühmten Destillerie von Speyside, der Raffinesse und Opulenz bietet.

Zur Serie und zum Caperdonich im Speziellen hat Murray McDavid auch ein neues Video anfertigen lassen, das wir Ihnen hier gerne präsentieren: