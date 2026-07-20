Der unabhängige Anfüller Douglas Thomson bietet auch in diesem Jahr wieder interessante Neuheiten zum Summer Release. Es sind in diesem Sommer wieder drei Abfüllungen: ein 13-jähriger Highland Blended Malt, sowie zwei gereifte Single Grains aus Port Dundas und Strathclyde.

Hier alle genaueren Infos, die wir von Douglas Thomson erhalten haben:

Externer Text Inhalt verantwortet das Unternehmen

Douglas Thomson präsentiert drei limitierte Scotch Whiskys als Summer Release 2026

„The Author’s Dram“ verbindet einen 13-jährigen Highland Blended Malt mit zwei gereiften Single Grains aus Port Dundas und Strathclyde – pünktlich zum Sommer in neuem Gewand und einheitlich mit 46,3 % vol.

Timmendorfer Strand, Juli 2026. Der unabhängige Abfüller Douglas Thomson präsentiert mit dem Summer Release 2026 drei neue, streng limitierte Scotch Whiskys für den deutschen Markt. Unter dem Titel „The Author’s Dram“ erscheinen ein 13 Jahre alter Teaspooned Malt aus nicht näher bezeichneten Highland-Malt-Beständen sowie zwei 23 beziehungsweise 15 Jahre alte Single Grain Scotch Whiskys aus den Brennereien Port Dundas und Strathclyde.

Pünktlich zum Sommer präsentiert sich die neue Abfüllserie in einem vollständig überarbeiteten Gewand. Alle drei Whiskys wurden mit einer einheitlichen, sommerlichen Trinkstärke von 46,3 % vol. abgefüllt. Drei sehr unterschiedliche Fassarten – Sauternes, Pedro Ximénez Sherry und Brandy – verleihen den Abfüllungen jeweils ein eigenständiges Profil.

Die drei Neuerscheinungen sind ab sofort im Onlineshop von Douglas Thomson sowie bei ausgewählten Fachhändlern erhältlich.

The Quiet Spoon 2013/2026

13 Jahre alter Blended Malt Scotch Whisky

2nd-Fill Sauternes Cask

Der 13 Jahre alte The Quiet Spoon stammt aus nicht näher bezeichneten Highland-Malt-Beständen – „from our undisclosed Highland malt stocks“. Der Blended Malt Scotch Whisky wurde im April 2013 destilliert und erhielt seine besondere Prägung durch ein 2nd-Fill Sauternes Cask.

Der französische Süßwein Sauternes ist für seine üppige Fruchtigkeit und elegante Honigsüße bekannt. Das Fass verleiht dem Whisky Noten von reifen Aprikosen, gelben Früchten und Honig, begleitet von Vanille und einer feinen Würze.

The Quiet Spoon wurde mit 46,3 % vol. abgefüllt und ist auf lediglich 153 Flaschen limitiert.

Port Dundas 2003/2026

23 Jahre alter Single Grain Scotch Whisky

1st-Fill Pedro Ximénez Quarter Cask

Der älteste Whisky des Summer Release 2026 stammt aus der Port Dundas Distillery in Glasgow. Der Single Grain Scotch Whisky wurde im März 2003 destilliert und nach über 23 Jahren Reifezeit aus einem 1st-Fill Pedro Ximénez Quarter Cask abgefüllt.

Das geringe Volumen des Quarter Casks ermöglicht einen besonders intensiven Austausch zwischen Whisky und Fassholz. Der Pedro Ximénez Sherry verleiht der Abfüllung eine ausgeprägte dunkle Fruchtigkeit mit Noten von Rosinen, Datteln und reifen Pflaumen. Ergänzt werden diese durch dunkle Schokolade, feine Würze und gereifte Eiche.

Der Port Dundas wurde mit 46,3 % vol. abgefüllt und ist auf 196 Flaschen limitiert.

Strathclyde 2010/2026

15 Jahre alter Single Grain Scotch Whisky

1st-Fill Brandy Barrel

Der 15 Jahre alte Single Grain Scotch Whisky aus der Strathclyde Distillery wurde im Dezember 2010 destilliert und reifte in einem 1st-Fill Brandy Barrel.

Das frisch belegte Brandyfass verleiht dem weichen Charakter des Grain Whiskys eine intensive Fruchtigkeit mit Noten von reifen Weintrauben, Aprikosen und kandierten Früchten. Hinzu kommen Vanille, feine Gewürze und eine angenehm wärmende Holznote.

Der Strathclyde wurde mit 46,3 % vol. abgefüllt und ist auf lediglich 119 Flaschen limitiert.

Drei Fassprofile, eine gemeinsame Trinkstärke

Mit dem Summer Release 2026 stellt Douglas Thomson drei charakterlich deutlich voneinander abgegrenzte Whiskys vor: einen fruchtig-süßen Highland Blended Malt aus dem Sauternesfass, einen lange gereiften Port Dundas mit intensiver PX-Sherry-Prägung und einen zugänglichen Strathclyde aus dem Brandyfass.

Die einheitliche Trinkstärke von 46,3 % vol. soll den individuellen Fassprofilen ausreichend aum geben und die Whiskys zugleich zu zugänglichen Begleitern für lange Sommerabende machen.

Alle drei Abfüllungen sind Einzelfassabfüllungen, nicht kühlfiltriert und ohne zusätzliche Farbstoffe. Sie sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht.