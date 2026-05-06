Neu: Jack Daniel’s Halo MK1 Tennessee Whiskey – Super-Premium Bottling in strenger Limitierung

Die aktuellste „Super Premium“-Veröffentlichung von Jack Daniel’s ist nichts für Sparfüchse: Der soeben erschienene und limitierte Jack Daniel’s Halo MK1 Tennessee Whiskey wird in „ausgesuchten globalen Märkten“ soeben für den Preis von 599,99 Dollar eingeführt. Er entspringt einer Kooperation mit dem Formel1-Team von McLaren – und mit den 58,7% vol. Alkoholstärke, mit denen er abgefüllt ist, ist er eine Verbeugung vor dem ersten Rennauto des Gründers des McLaren Racing Teams, Bruce McLaren, ein AUstin 7 Ulster mit der Startnummer 58.

Die Mash Bill des Jack Daniel’s Halo MK1 Tennessee Whiskey ist recht interessant: 80% Mais, 8% Rye und 12% Malted Barley – das zeigt sich auch in den vornehmlich süßen Tasting Notes, die Chris Fletcher, Master Distiller bei Jack Daniel’s, wie folgt beschreibt:

Sweet maple, fruit and toasted oak’ on the nose, and ‘sweet caramel, chocolate, pipe tobacco and baking spice’ on the palate. The finish is bold with lingering notes of barrel spice and brown sugar candy.

Der Korken der Flasche ist handgearbeitet, die Flasche wird von aufgesetzten Elementen geziert, in der Verpackung finden sich Metall, Mikrofaser- und Kohlefaserdruck.

Marc Bacon, Global Managing Director von Jack Daniel’s, beschreibt den Whiskey und die Zusammenarbeit mit dem McLaren-Team wie folgt: