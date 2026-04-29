Whisky & Tobacco Days in Hofheim geben auf

Die Miete für die Räumlichkeiten ist dermaßen gestiegen, dass eine wirtschaftlich sinnvolle Durchführung unmöglich wurde...
Schade – aber in diesem Jahr und wohl die Jahre danach wird es keine Whisky & Tobacco Days in Hofheim mehr geben. Die Veranstalter können wegen der der gestiegenen Mietpreise (seit 2024 stiegen sie um das 2,6-fache) keinen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb mehr durchführen und müssen daher die seit 2007 existierende Messe einstellen. Auf Facebook kommentieren sie das Ende der Messe mit diesen Worten:
Die Messe 2026 war für den 24. und 25. Oktober geplant – sie wird also nicht stattfinden. Wir haben sie auch aus unserem Eventkalender entfernt.
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