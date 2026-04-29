Whisky & Tobacco Days in Hofheim geben auf

Schade – aber in diesem Jahr und wohl die Jahre danach wird es keine Whisky & Tobacco Days in Hofheim mehr geben. Die Veranstalter können wegen der der gestiegenen Mietpreise (seit 2024 stiegen sie um das 2,6-fache) keinen wirtschaftlich sinnvollen Betrieb mehr durchführen und müssen daher die seit 2007 existierende Messe einstellen. Auf Facebook kommentieren sie das Ende der Messe mit diesen Worten:

WHISKY & TOBACCO DAYS STELLEN BETRIEB EIN

Nach nunmehr achtzehn Jahren endet die Ära der herbstlichen Genussmesse „Whisky & Tobacco Days“ in der Stadthalle in Hofheim am Taunus. Seit 2007 prägten Aussteller aus ganz Deutschland, international renommierte Gäste der Whisky-Szene, unterhaltsame Lesungen, Vernissagen und herausragende Whisky-Tastings die Veranstaltung und zogen zahlreiche Besucher an.

Was Corona-Krise und stagnierende Wirtschaftslage nicht vermochten, hat die aktuelle Politik der Stadt Hofheim nun geschafft: Aufgrund einer Mietpreissteigerung im Zeitraum von 2024 bis 2026 um das etwa 2,6-fache stellt die „WhisTo“ ihren Betrieb ein.

Die Veranstalter Thorsten Herold, MacMalt Whisky Home und Jens Tausch, Cigar & Spirits Consultant, möchten sich an dieser Stelle bei allen Besuchern, Ausstellern, unserem Team, der Stadthallenreservierungsabteilung und Hallenmeistern unseren herzlichen Dank für die langjährige Treue und Unterstützung bedanken. Ihr wart alle ein Teil unseres Motto’s – Lebensfreude durch kultivierten Genuss.

Die Messe 2026 war für den 24. und 25. Oktober geplant – sie wird also nicht stattfinden. Wir haben sie auch aus unserem Eventkalender entfernt.