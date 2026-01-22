Donnerstag, 22. Januar 2026, 12:37:39
SpeysideVerkostungsnotiz

Serge verkostet: Sechs unabhängige Mortlach

Sehr charakterstark sind die Whiskys aus der Diageo-Brennerei Mortlach in der Speyside - das halbe Dutzend wird sehr gut bewertet

Man sagt, keine Whiskysammlung sei komplett ohne eine Abfüllung aus der Speyside-Brennerei Mortlach – auch wenn der „meaty“ Charakter eines ausgeprägten Mortlachs nicht jedermanns Sache ist. Serge hat heute sechs unabhängig abgefüllte Mortlachs im Glas, und gibt jedem davon höchst erfreuliche Wertungen, auch für den jüngsten und damit wohl kostengünstigsten davon mit seinen 10 Jahren.

Hier die Verkostung als Tabelle für Sie – die natürlich die Tasting Notes nur sehr unzureichend ersetzen kann:

AbfüllungPunkte

Mortlach 10 yo 2014/2025 ‘Small Batch Edition #15’ (48.2%, Signatory Vintage, 1st fill PX hogshead finish)87
Mortlach 19 yo 2005/2024 (52%, Decadent Drams, bourbon barrel, 181 bottles)90
Mortlach 17 yo 2007/2025 (56.9%, Signatory Vintage, Symington’s Choice, 1st fill oloroso sherry butt finish, cask #202, 680 bottles)87
Mortlach 18 yo 1975 ‘Auchindoun’ (61.3%, The Whisky Connoisseur, cask #6249, +/-1992)91
Mortlach 59 yo 1965/2024 (44.1%, Gordon & MacPhail, The Dram Takers, Book of Kells label, refill American hogshead, 63 bottles)91 
Mortlach 21 yo 2003/2025 (58.3%, Signatory Vintage for The Whisky Exchange, Bourbon Cask series, cask #800225, 186 bottles)86
Mortlach. Bild: Martyn Jenkins

