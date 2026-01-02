Whiskyfun: Angus verkostet Banff (+ Whisky und Terroir – Teil 2)

Auch heute ist Angus MacRaild mit der Verkostung an der Reihe, diesmal geht es um die Lost Distillery Banff, die man 1983 geschlossen und bis 1991 komplett abgebaut hat. Dementsprechend selten sind die Abfüllungen aus ihr geworden.

Außerdem finden Sie heute den zweiten Teil der Betrachtungen über Whisky und Terroir in der Verkostung (der erste Teil wurde gestern gepostet). Verkostung und Artikel können Sie hier lesen:

Abfüllung Punkte

Banff 1975/2013 (44.4%, The Face to Face Spirit Company, Jack Wiebers & Andrew Prezlow, bourbon cask) 91 Banff 23 yo 1976/2000 (54.5%, Signatory Vintage, Silent Stills, cask #2250, 245 bottles) 91