Dumfermline Press: Interview mit Dalwhinnie Distillery Manager John Hart über Whiskyproduktion im Schnee

Sie bezeichnet sich selbst als höchstgelegene Whiskybrennerei Schottlands (das ist insofern richtig, wenn es um zugängliche Brennereien geht, aber in Wirklichkeit gebührt dieser Titel Braeval, die 27 Meter höher liegt) – und durch ihre exponierte Lage hat sie im Vergleich zu anderen schottischen Brennereien wesentlich mehr Schnee und Kälte zu erdulden: Dalwhinnie, eine der Classic Malts Distilleries von Diageo.

Vor allem um die exponierte Lage und um die Bewältigung der Probleme durch die Witterung dreht sich das Gespräch in der Dunfermline Press mit Distillery Manager John Hart, der der Brennerei seit sieben Jahren vorsteht und mit seinem sechsköpfigen Produktionsteam stolz darauf ist, keinen einzigen Tag wegen der Witterung verloren zu haben, was die Produktion betrifft.

“I’ve been here seven years now and, touch wood, I’ve not had to stop a single day of production because of snow or bad weather.”

Hart lebt mit seiner Familie auf den Gründen der Brennerei, erlebt also die Winter hautnah mit. Dazu bruahct es laut ihm auch ein passendes Mindset und etwas Planung:

“So, for us, it’s been an amazing life experience. And, yeah, when that snowfall comes as a resident, then you have to also be prepared, make sure that the fridge is full. And, you know, if you can’t get out for a day or two, then make sure it’s something that you can be relaxed about and not worry.”

Abgerundet wird der Artikel durch einige winterliche Bilder der Destillerie – Sie können ihn hier lesen.