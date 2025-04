Im April – SMWS Tastings für alle: Viele Themen, viele Termine

Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im April gibt es in insgesamt sieben deutschen Städten Tastings der SMWS, die für alle offen sind – also auch für Nichtmitglieder. Diesmal ist es ein bunter Strauß an Themen, der auf Whiskyfreunde wartet – immer aber mit den Abfüllungen der Scotch Malt Whisky Society

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie auch immer in unserem Eventkalender.

SMWS Tastings für alle: Whisky with deep roots

Die Scotch Malt Whisky Society widmet sich seit 1983 dem gemeinsamen Genuss von außergewöhnlichen Whiskys rund um die Welt. Mit exklusiven und limitierten Abfüllungen, die von unserem namhaften Tasting Panel ausgesucht und beschrieben werden, versorgen wir Whiskygenießer laufend mit spannenden Genusserlebnissen. Mitgleider der SMWS können dabei aus vielen verschiedenen Bottlings auswählen, die im kostenfreien Magazin Outturn beschrieben und dann online bestellt werden können.

Aber auch unsere Tastings sind legendär, denn in ihnen verbinden sich hervorragende Whiskys mit lebendiger Atmosphäre, viel gemeinsamen Genuss und Fachsimpeleien.

Für unsere Tastings im April muss man kein SMWS-Mitglied sein, um am Spaß teilhaben zu können. Diesmal genießen wir gemeinsam an folgenden Orten zu folgenden Themen:

17. 4. 2025 – Frankfurt

17. 4. 2025 – Dresden

Wir holen zwei Old & Rare Tastings nach, die im Dezember nicht stattfinden konnten, in Frankfurt und Dresden. Gleich fünf Abfüllungen mit einem Alter über 30 Jahre stehen auf dem Programm. Für beide Tastings gibt es noch wenige Restkarten. Das Preis-Genuss-Verhältnis ist sehr attraktiv!

17. 4. 2025 – Düsseldorf

In Düsseldorf gibt es Whisky & More – gerne auch als Cocktail.

23. 4. 2025 – Berlin

In Berlin sind wir im coolstem Grand Hotel der Stadt zu Gast, für ein exklusives Whisky Dinner.

24. 4. 2025 – Stuttgart

In Stuttgart begrüßen wir den Chairman unsere SMWS Tasting Panels Olaf Meier. Er ist gebürtiger Stuttgarter und wird das Tasting zusammen mit Knud Scheibelt leiten. Wer immer schon mal wissen wollte, wie genau das mit dem Tasting Panel abläuft, bekommt hier alles Infos aus erster Hand.

In Hannover sind wir zu Gast im besten Steakhouse der Stadt, dem Lindenblatt 800°. Die Gäste erwartet ein 4-Gang-Menü mit Whisky-Begleitung.

27. 4. 2025 – Nürnberg

Und in Nürnberg gibt es Whisky & Haggis:

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!