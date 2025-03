Im März – SMWS Tastings für alle: Whisky with deep roots in acht deutschen Städten

Die Scotch Malt Whisky Society ist der weltweit größte Club für Whiskyliebhaber und für seine vielfältigen Abfüllungen bekannt. Aber auch die Tastings der SMWS, die rund um den Globus stattfinden, ziehen immer wieder viele Genießer an, so auch in Deutschland.

Im März und teilweise im April gibt es in insgesamt acht deutschen Städten Tastings der SMWS, die für alle offen sind – also auch für Nichtmitglieder. Diesmal werden sechs Abfüllungen verkostet – manche davon stammen aus Weinfässern – und zusätzlich auch ein besinderer Wein aus Portugal.

Hier die Pressemitteilung, die wir dazu erhalten haben und über die Sie sich zu den Terminen anmelden können. Die Termine finden Sie auch immer in unserem Eventkalender.

SMWS Tastings für alle: Whisky with deep roots

Die Scotch Malt Whisky Society widmet sich seit 1983 dem gemeinsamen Genuss von außergewöhnlichen Whiskys rund um die Welt. Mit exklusiven und limitierten Abfüllungen, die von unserem namhaften Tasting Panel ausgesucht und beschrieben werden, versorgen wir Whiskygenießer laufend mit spannenden Genusserlebnissen. Mitgleider der SMWS können dabei aus vielen verschiedenen Bottlings auswählen, die im kostenfreien Magazin Outturn beschrieben und dann online bestellt werden können.

Aber auch unsere Tastings sind legendär, denn in ihnen verbinden sich hervorragende Whiskys mit lebendiger Atmosphäre, viel gemeinsamen Genuss und Fachsimpeleien.

Für unsere Tastings im März muss man kein SMWS-Mitglied sein, um am Spaß teilhaben zu können. Diesmal genießen wir gemeinsam

Auch für Nicht-Mitglieder: Erleben Sie die Kraft der Reben im Whisky! In diesem Tasting wollen wir einen kleinen Schwerpunkt auf die Reifung von Whisky in ehemaligen Weinfässern legen. Da es sich dabei um ein wahrlich weites Feld handelt, werden wir uns auf ein Land und eine Spezialität konzentrieren, und zwar Moscatel der Setúbal aus Portugal.

Neben sechs Whiskys (nicht alle stammen aus Weinfässern!) verkosten wir natürlich auch eine Probe dieses herrlichen Dessertweins sowie eine kleine Überraschung aus dem Norden Portugals. Die Ambassadore der SMWS freuen sich auf Sie!

Und hier können Sie dabei sein:

23. 3. 2025 – Bremen

26. 3. 2025 – Berlin

29. 3. 2025 – München

29. 3. 2025 – Fürth

29. 3. 2025 – Limburg

30. 3. 2025 – Stuttgart

04. 4. 2025 – Bottrop

13. 4. 2025 – Hamburg

Mehr Infos zu den einzelnen Events hinter den Links! Wir freuen uns auf Sie!