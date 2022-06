Neu: Gold Spot 9yo Irish Whiskey Limited Edition

Im Februar haben wir zum ersten Mal über die Jubiläumsausgabe von Irish Distillers berichtet, nun ist die offiziell vorgestellt worden: Zum 135. Jahrestag der Bonding-Aktivitäten der Familie Mitchell veröffentlicht Irish Distillers die Gold Spot 9yo Irish Whiskey Limited Edition. Es ist eine kurzzeitige Ergänzung zu den anderen Spots: Blue Spot, Green Spot, Yellow Spot und Red Spot, die 7, 10, 12 und 15 Jahre alt sind.

Gold Spot bringt eine Neuheit in die Markenfamilie: Zwar ist er wie die anderen Abfüllungen zunächst in ex-Bourbon- und ex-Sherryfässern gereift worden, dann aber in Weinfässern aus Bordeaux und Portfässern aus dem Douro-Tal in Portugal gefinisht worden – wobei Portfässer erstmals für die Spot-Linie verwendet wurden.

Vorgestellt wurde der Gold Spot 9yo Irish Whiskey Limited Edition am Wochenende bei der Whiskey Live in Dublin, in den Verkauf gelangt der mit 51,4% vol. abgefüllte Whiskey ab morgen, Dienstag. Kostenpunkt pro Flasche: 120 Euro.

Nach Deutschland wird der Gold Spot 9yo Irish Whiskey Limited Edition nur über den Global Travel Retail kommen, im regulären Handel finden Sie ihn in Frankreich, Irland, UK und später auch in den USA.