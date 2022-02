TTB-Neuheit: Gold Spot Irish Whiskey 135th Anniversary Limited Edition

Ein neuer Irish Whiskey der Spot Range ist in der us-amerikanischen TTB-Datenbank – vielmehr haben wir diesen Hinweis bei one more dram entdeckt. Zum 135 Geburtstag des irischen Bonders Mitchell & Son scheint dieser sich selbst und auch uns mit dem limitierten Gold Spot beschenken zu wollen. Mindestens neun Jahre reifte der dreifach destillierte Single Pot Still Irish Whiskey in Bourbon Barrels, Sherry Butts, Bordeaux-Fässern und Port Pipes, bevor er dann ohne Kühlfilterung mit 51,4 % Vol. in die Flaschen kommt.

Hier die Etiketten:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.