The Grocer: Wie Annabel Thomas die nachhaltige Whiskymarke Nc’nean aufbaute

Eine der interessantesten neueren Brennereien in Schottland ist zweifelsohne Nc’nean. Die sehr abseits gelegene und touristisch daher schwer erreichbare Brennerei unter der Leitung von Annabel Thomas hat sich zwei Prinzipien auf die Fahnen geschrieben: Nachhaltigkeit und Frauenpower – Dinge, die in der schottischen Whiskyindustrie mit der Zeit etwas üblicher werden, aber immer noch nicht überall Mainstream sind.

Ein ausführlicher und interessanter Artikel in The Grocer portraitiert nun Annabel Thomas und die Marke Nc’nean. Es geht um die Geschichte der Destillerie, die Ideen hinter der Positionierung und die Schwierigkeiten, die es zu überwinden galt und gilt – zum Beispiel die immer noch praktizierte Methode des „Greenwasching“.

Hier ein kurzer Auszug aus dem Artikel über die Finanzierung der Brennerei:

The fundraising was arguably the hardest part. Although Thomas is keen to avoid bemoaning her status as a woman in a male-dominated industry – “I’ve never been a male founder of a whisky distillery, so I don’t know what challenges I might not face if I was a man” – Thomas had a tricky time convincing investors to front the cash.

“Of all the equity raised in the UK, very little – around 2% – goes to companies with solely female founders,” she says. “About 10% goes to companies with a female co-founder. So, I might have found it easier to raise money if I was a man, but that’s not specific to whisky, that’s just being a woman and running a startup.”