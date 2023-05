Wer hat eines der drei Sets Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy Limited Edition + Nc’nean Organic Botanical Spirit gewonnen?

Genussvoll Natur entdecken und Horizonte erweitern – das war das Motto unseres letzten Gewinnspiels in Zusammenarbeit mit unserem Partner Kirsch Import: Wir verlosten drei Sets aus der schottischen Nc’nean Distillery, bestehend aus dem limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy und einer Flasche des Nc’nean Organic Botanical Spirit.

Was diese wunderschöne Kombi so besonders macht? Es ist die die hohe Qualität von Whisky und Spirit, die in der ersten rein weiblich geführten Brennerei Schottlands nachhaltig und naturnah erzeugt werden – und die Bestandteile des Sets: ein exzellenter Single Malt und ein innovativer „Gin“ auf Basis von Whisky-Rohbrand.

Wie immer haben unsere Leser begeistert mitgemacht – und unter den vielen, vielen Einsendungen konnten wir per Zufall drei Glückliche ermitteln, die eines der begehrten Sets erhalten werden.

Bevor wir aber verraten, wer das ist, lesen Sie hier mehr über die Brennerei und die Gewinne – sozusagen zur letztmaligen Steigerung der Spannung:

Nc’nean Distillery: Nachhaltigkeits-Pionierin

Nc’nean weiß, wie man eigene Wege geht. Die frauengeführte Vorreiter-Brennerei hat in Sachen nachhaltige Whiskyproduktion bereits beeindruckende Spuren hinterlassen. Die Küsten-Destillerie von der malerischen Halbinsel Morvern baut für die Herstellung ausschließlich auf erneuerbare Energien und brennt ihren Organic Single Malt auf Basis von 100 Prozent biologisch angebauter schottischer Gerste. Nc‘nean ist zudem die erste Brennerei in Großbritannien, die Netto-Null-Emissionen für die Produktion erreicht hat – und damit das Ziel der schottischen Whisky-Industrie für 2040 um knapp 20 Jahre übertrifft.

Huntress 2023 Woodland Candy: Jägerin des guten Geschmacks

Neben dem Wohl des Planeten folgt Nc’nean einer weiteren Fährte: Whiskyfans innovative Geschmackserlebnisse bieten. Für die Serie Huntress experimentieren Gründerin Annabel Thomas und ihr Team mit Hefe – der Zutat für faszinierende Aromen. Huntress 2023: Woodland Candy ist der erste Nc’nean Whisky, der mit Hilfe von vier Hefesorten entstand. Zur unkonventionellen Rezeptur des limitiert verfügbaren Single Malts zählen u.a. erstmals Rotwein- und Weißweinhefen. Ein Dram aus der dunklen Recyclingflasche entfaltet so ein komplexes Profil aus buttrigem Toffee, Waldfrüchten und Kräuterwürze.

Botanical Spirit: Gin-Alternative für Whisky-Fans

„Made by nature, not by rules”: Das gilt für Nc’nean Single Malt Whisky genauso wie für Nc’nean Organic Botanical Spirit. Für die originelle Spirituose kooperiert die Highland-Destillerie mit der ebenfalls nachhaltig arbeitenden Brennerei Beinn An Tuirc. Dort wird Nc‘nean Whisky-Rohbrand ein zweites Mal destilliert – unter Zugabe von zehn Botanicals. Resultat: Ein floral-nussiges Geschmacksexperiment, das über die Grenzen von Gin hinausgeht und sich auf Whisky rückbezieht. Wild, malzig und aromatisch, versetzt der Botanical Spirit an die Westküste Schottlands und punktet in zahlreichen Drink-Rezepten.

Wir verlosen drei Sets, bestehend aus je einer Flasche des limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy und einer Flasche des Nc’nean Organic Botanical Spirit!

Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy, Organic Highland Single Malt Scotch Whisky (48,5% vol., 0,7 Liter): innovativer Whiskygenuss aus einer Rezeptur mit vier Hefen, u.a. Rotwein- und Weißweinhefen; limitierte Auflage von 4.556 Recycling-Flaschen; komplexes Profil aus buttrigem Toffee, Waldfrüchten und Kräuterwürze; biozertifiziert und weder gefärbt noch kühlfiltriert

Nc’nean Organic Botanical Spirit (40% vol., 0,5 Liter): 100-prozentig natürliche Gin-Alternative für Whisky-Fans; zweifach destillierter Nc’nean Whisky-Rohbrand, aromatisiert mit Wacholder, Koriander, Engelwurz, Süßholz, Kamille, Grapefruit, Sumpfmyrte, Thymian, Sauerampfer und Heidekraut

Und eines der drei Sets aus dem limitierten Nc’nean Huntress 2023: Woodland Candy + einer Flasche Nc’nean Organic Botanical Spirit gewonnen haben:

Joshua Staub aus 50321 Brühl

Matthias Sittinger aus 63755 Alzenau

Fabian Schneider aus 82398 Polling

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich und freuen uns mit ihnen. Die Gewinne werden durch unseren Partner Kirsch Import versendet, bitte haben sie etwas Geduld – der Versand erfolgt so schnell wie möglich.

Bleibt uns nur noch, Sie auf das nächste Gewinnspiel aufmerksam zu machen – und das ist keine Stunde mehr enfernt! Diesmal geht es dann um … ach, schauen Sie doch einfach wieder vorbei. Es lohnt sich 😉



Herzlichst,

Ihr Whiskyexperts-Team