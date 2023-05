Exklusiv-Video: Gründer Ian Palmer über Fife, die Heimat von Inchdarinie

Ian Palmer hat für seine Destillerie Inchdairnie ganz bewusst die Region Fife ausgesucht – eine fruchtbare Region zwischen Edinburgh und Dundee, auf drei Seiten vom Meer umgeben. Sie hat auch für den Whisky geschichtliche Bedeutung, liegt in ihr doch Lindores Abbey, der Ursprung des schottischen Whiskys.

Während unseres Besuchs bei der Destillerie erläuterte Ian Palmer in einem kurzen Vortrag anhand einer alten Landkarte die Merkmale von Fife – und er erklärt auch, woher der Name RyeLaw stammt – und das Inch in Inchdairnie.

Kommen Sie mit auf einen sechsminütigen Ausflug in die Geschichte der Region – hier oder auf unserem Youtube-Kanal…