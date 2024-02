Serge verkostet: Zwei aus Deanston

In einer ehemaligen Textilmühle ist die Destillerie Deanston untergebracht, den selben Besitzern, der südafrikanischen Distell-Gruppe, gehörend wie Tobermory und Bunnahabhain (die drei Brennereien waren kein Teil des Deals mit Heineken).

Aus Deanston stammen die beiden Abfüllungen, die Serge Valentin für das Tasting von heute im Glas hatte, und sie erfuhren ein Finish in Bordeaux- und Tequiladässern, beides nicht unbedingt Serges Lieblinge.

Beide müssen sich in der Verkostung mit Wertungen in den unteren 80er-Bereichen zufrieden geben – was bei Serge aber immer noch empfehlenswert bedeutet:

Abfüllung Punkte

Deanston 10 yo ‚Bordeaux Red Wine Finish‘ (46,3%, OB, 2018) 82 Deanston 15 yo ‚Tequila Cask Finish‘ (52.5%, OB, 2023) 81

Die Destillerie Deanston. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings