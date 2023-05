Der beliebte Klassiker Johnnie Walker & Cola erscheint bereits seit März in einer neu gestalteten Ready-to-Drink-Dose. Doch nicht nur der Look hat sich geändert. Dank einer neuen Rezeptur präsentiert er sich mit milderem, weicherem und weniger bitterem Geschmack, der feinen Karamell-Note und der perfekten Balance aus Whisky und Cola, wie wir in der nun folgenden Presseaussendung, die wir von Diageo erhalten haben, lesen können:

Johnnie Walker & Cola – Neuer Look, verbesserter Geschmack

Mai 2023. Mehr Geschmack in neuem Design – darüber dürfen sich die Liebhaber:innen von Johnnie Walker & Cola seit März 2023 freuen. Denn DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller von Premium-Spirituosen, hat seinen Klassiker neu erfunden: noch weicher, noch zugänglicher und mit einer herrlichen Karamell-Nuance in einem neuen, ansprechenden Design, das zum Mitnehmen der schlanken Ready-to-Drink-Dose (RTD) einlädt.

Verbesserte Rezeptur, neues Design – so präsentiert sich Johnnie Walker & Cola seinen Fans in diesem Frühjahr. Die neue Rezeptur mit ihrem milderem, weicherem und weniger bitterem Geschmack, der feinen Karamell-Note und der perfekten Balance aus Whisky und Cola sorgt für die leichte Zugänglichkeit im Geschmack und überzeugt die Kund:innen, während das moderne, hochwertige und unverwechselbare Design der Slim-Dose den Premium-Charakter von

Johnnie Walker & Cola unterstreicht. Das garantiert einen Hingucker-Effekt im Regal sowie eine erhöhte Wiedererkennbarkeit der Marke.

Dieser Relaunch des Klassikers wird den Handel freuen – schließlich stehen alle Zeichen auf Top-Umsätze mit Johnnie Walker & Cola. So boomt der Umsatz der RTD-Kategorie mit rund 20 % Wachstum, da Premixe die idealen Begleiter beim Socializing und After Work Drinking sind.

Als Whisky-Cola-Premix mit einem nun noch überzeugenderen, perfekt ausbalancierten Geschmack überzeugt Johnnie Walker & Cola gleich doppelt: Zum einen mit der besonderen Beliebtheit der Cola-Premixe, die mit 60 % am beliebtesten in der RTD-Kategorie sind, zum anderen mit der Marktstärke der Whisky-Premixe, die um fast 30 % gewachsen sind und den größten Teil des RTD-Segments ausmachen. Nicht zu vernachlässigen ist natürlich auch der Rückenwind durch die Marke Johnnie Walker selbst, die als Marktführer in der Kategorie Scotch zurzeit eine große mediale Aufmerksamkeit genießt und sowohl Whisky-Kenner:innen als auch -Neulinge gleichermaßen anspricht. Gemeinsam mit den starken Media-Aktionen, die über die digitalen Kanäle, Social Media, (D)OOH, ATV OLV etc. perfekt auf die Zielgruppe ausgerichtet sind und über eine Laufzeit von 3 Monaten einen Gesamtreichweite von ca. 4 Mio. Konsument:innen erreichen, wird Johnnie Walker & Cola mit seiner neuen, weicheren Rezeptur und dem Geschmack, der nun eine noch größere Zielgruppe erreicht, die Aufmerksamkeit vieler Konsument:innen auf sich ziehen.

Johnnie Walker & Cola erweist sich also als echter Trendsetter in der RTD-Kategorie, der mit seiner verbesserten Rezeptur das Bedürfnis nach unkompliziertem Genuss und leichter Zugänglichkeit punktgenau erfüllt. Mit seinem neuen Premium-Look, der den optimierten Geschmack zudem perfekt unterstreicht, zieht Johnnie Walker & Cola alle Blicke auf sich.

Ganz nebenbei sorgt die schlanke Slim-Dose dabei für mehr Platz im Regal und ist bei den Shopper:innen äußerst beliebt: So stieg die Wiederverkaufsrate 2022 um

10 % und liegt nun bei über 38 %. Gleichzeitig verkörpern die stylischen Slim-Dosen den herrlich unkomplizierten Genuss zum Mitnehmen, was genau die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe zwischen 18 und 35 trifft, die stets auf der Suche nach ansprechenden Drinks ist, die mit ihrem modernen Lifestyle mithalten können. Johnnie Walker & Cola überzeugt mit seinem perfekten Mix aus verbessertem Geschmack und trendigem Design zum einen die Konsument:innen und sorgt zum anderen im Handel für erfolgreiche Abverkäufe!

Johnnie Walker & Cola

Format: 0,25 l

ABV: 10 Vol.-%

Deutschland Erhältlich als 12er-Tray oder 72er-Display

Verfügbarkeit: seit März 2023

UVP: 2,69 €