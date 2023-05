Schon im letzten Jahr herrschte Große Freude in Melbourne bei der Starward Distillery! Bei der San Francisco World Spirits Competition erhielt die Brennerei 12x Doppelgold und 3x Gold und wurde so zur Most Awarded Distillery of the Year, also meistausgezeichnete Destillerie in diesem Wettbewerb. In diesem Jahr konnte dieser Erfolg sagar noch übertroffen werden. Starward gewinnt diesmal 12 Doppelgold-, 10 Gold- und 5 Silbermedaillen. Welche Abfüllungen welche Auszeichnung erhielten, und was Gründer David Vitale zu der Verleihung der Medaillen sagt, können Sie in der Presseinfo lesen, die wir vom deutschen Importeur Kirsch Import erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Starward gewinnt 12 Doppelgoldmedaillen bei der San Francisco World Spirits Competition 2023

Stuhr, 23.05.2023 Good News aus Down Under: Starward Whisky gewinnt bei der San Francisco World Spirits Competition (SFWSC) 2023 zum zweiten Mal in Folge eine hohe Anzahl von Medaillen. Für die Abfüllungen der im letzten Jahr als „Most Awarded Distillery of the Year“ prämierten Brennerei aus Melbourne gab es diesmal zwölf Doppelgold-, zehn Gold- und fünf Silbermedaillen und damit sogar noch mehr als im Vorjahr.

Whisky ohne Konventionen, ohne kreative Grenzen. Dafür steht Starward. Die Single Malts der Destillerie aus dem australischen Melbourne setzen auf fesselnde Aromen, inspiriert von der innovativen Food- und Bar-Szene der Stadt. „Geboren und aufgewachsen“ in Melbourne, wie Starward-Gründer David Vitale, sind sie ein Abbild der kreativen, entspannten, kulinarischen Kultur der Metropole an der Südostküste Australiens und ihres einzigartigen Klimas.

Bildnachweis: Starward Distillery

Die städtische Destillerie hatte sich für ihren Eintritt in die Whisky-Welt vor 15 Jahren einiges vorgenommen – und sich dafür einen treffenden Namen verpasst. Starward: zu den Sternen hin. Denn wer nach den Sternen greift, setzt sich (himmel-)hohe Ziele. Ein Streben, das belohnt wird. Starward-Abfüllungen überzeugen die Jury der San Francisco Spirit Awards in diesem Jahr zum zweiten Mal in Folge.

Die SFWSC, die nunmehr seit 23 Jahren von der Tasting Alliance veranstaltet wird, ist einer der größten und renommiertesten internationalen Spirituosenwettbewerbe. Eine SFWSC-Medaille steht für außergewöhnliche Qualität und Handwerkskunst.

Im letzten Jahr gewann die Brennerei zwölf Doppelgold- und drei Goldmedaillen. Zu den 15 Gewinnern aus der Produkt-Range gehören Two-Fold, Nova, Fortis, Ginger Beer Cask #6, Octave Barrels und Tawny #2 sowie mehrere Einzelfassabfüllungen. In diesem Jahr gibt es mit zwölf Doppelgold-, zehn Gold- und fünf Silbermedaillen sogar noch mehr Edelmetall. Ein riesiger Erfolg, der die Qualität der Produkte eindrücklich bestätigt.

Bildnachweis: Starward Distillery

David Vitale sagt zu der Verleihung der Medaillen:

„Dies ist ein Beweis für die großartige Arbeit, die unser Team jeden Tag leistet, um einen unverwechselbaren australischen Whisky zu kreieren – etwas, das ich nun schon seit über 15 Jahren mit Leidenschaft verfolge. Natürlich könnten wir diese Ergebnisse nicht ohne die Unterstützung unserer großartigen Weinfasspartner und australischen Landwirte erzielen, welche die fantastische Grundlage für unseren modernen, innovativen und köstlichen Whisky liefern. Ich freue mich sehr darauf, diese Whiskys mit der Welt zu teilen, und mit einem Blick in die Zukunft weiß ich, dass das Beste noch vor uns liegt!“

Doppelgoldmedaillen

1. Starward Octave Barrels Single Malt Whisky (48% vol.)

2. Starward Tawny #2 Single Malt Whisky (48% vol.)

3. Starward Vitalis Single Malt Whisky (52% vol.)

4. Starward Hungarian Oak Single Malt Whisky (50% vol.)

5. Starward Left-Field Single Malt Whisky (40% vol.)

6. Starward Nova Single Malt Whisky (41% vol.)

7. Starward Single Barrel 7598 Single Malt Whisky (57.5% vol.)

8. Starward Sticky Toffee Apple Single Malt Whisky (48% vol.)

9. Starward Single Barrel 3278 Single Malt Whisky (55.4% vol.)

10. Starward TWC Cognac Cask Single Malt Whisky (48% vol.)

11. Starward Single Barrel 8193 Single Malt Whisky (56.3% vol.)

12. Starward Single Barrel 684 Single Malt Whisky (57.8% vol.)

Goldmedaillen

1. Starward Ginger Beer Cask #7 Single Malt Whisky (48% vol.)

2. Starward Two-Fold Whisky (40%vol.)

3. Starward Solera Single Malt Whisky (43% vol.)

4. Starward HER Honeycomb Whisky (40% vol.)

5. Starward Single Barrel 2393 Single Malt Whisky (58.7% vol.)

6. Starward Munich Malt Single Malt Whisky (55% vol.)

7. Starward Chardonnay Cask Single Malt Whisky (48% vol.)

8. Starward Peated Finish Single Malt Whisky (48% vol.)

9. Starward TWC Tawny, Single Malt Whisky (48% vol.)

10. Starward The Corio Distillery Casks Single Malt Whisky (55% vol.)