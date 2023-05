Neu: Lochlea Cask Strength Batch 1

Wie erwartet, veröffentlicht die Lowland-Brennerei Lochlea ihren Single Malt auch in einer fassstarken Abfüllung. Lochlea Cask Strength Batch 1 reifte in erstbefüllten Ex-Bourbon- und Oloroso-Sherryfässern. Diese würden, so lesen wir, besonders gut bei höherer Stärke funktionieren, und sie „verstärken“ die Frucht-, Nuss- und Getreidearomen von Lochleas Hausstil.

Lochlea Cask Strength Batch 1 ist ab Mittwoch, 31. Mai, bei ausgewählten Whisky-Fachhändlern erhältlich. Der UVP beträgt 65 £ (das wären knapp 75 €). Die Abfüllung wird auch auf 20 Märkten in Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum erscheinen.