Ab Oktober: Johnnie Walker startet im Handel neue Promotion – Hauptgewinn zwei Reisen für jeweils zwei Personen nach Schottland

Wer gerne nach Schottland reisen will, ohne sein Budget damit zu strapazieren, kann das jetzt mit etwas Glück und Johnnie Walker tun: Diageo informiert uns darüber, dass die wohl bekannteste Blend-Marke der Welt ab Oktober im Handel eine Promotion startet, bei der es als Hauptgewinn zwei Reisen für jeweils zwei Personen nach Schottland gibt – neben 2000 anderen Preisen aus der Abteilung Gimmick & Merchandising.

Hier die Infos für Verbraucher und unsere Leser im Handel – und wenn Sie dann im kommenden Monat am Gewinnspiel teilnehmen, wünschen wir viel Glück dabei!

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

MIT DER JOHNNIE WALKER SCHOTTLAND-PROMOTION ZU IN DIE JOHNNIE WALKER EXPERIENCE IN EDINBURGH REISEN

19.09.2023 – Für die bekannte Whiskymarke Johnnie Walker startet DIAGEO, einer der weltweit größten Hersteller von Premium-Spirituosen, ab Oktober eine Promotion für den Handel, die den Abverkauf richtig ins Laufen bringt. Dabei haben Fans von Johnnie Walker und Schottland die Chance, viele attraktive Preise rund um die Marke zu gewinnen.

Die Johnnie Walker Princes Street Experience

Die Hauptgewinne sind zwei Reisen für jeweils zwei Personen nach Schottland. Das absolute Highlight des Schottland-Trips ist dabei der Besuch der „Johnnie Walker Princes Street“. In der weltberühmten Event-Location im Herzen Edinburghs erwarten die Gewinner:innen inspirierende Tastings, einzigartige personalisierte Geschenke und Andenken im Shop sowie exklusive Cocktails und Speisen, serviert auf der Dachterrasse mit Blick auf das Edinburgh Castle. Mit dem Trip in die Heimat des Scotchs liegt die Marke voll im Trend – Schottland ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen: Von 14 Mio.Schottland-Tourist:innen ist jede:r dritte deutsch.

Whisky is coming home – mit Johnnie Walker

Diese Aktion ist eine echte Win-Win-Situation für den POS und die Verbraucher:innen: Neben den Hauptpreisen warten 2.000 originale Merchandising-Artikel (Socken, Caps, Gläser u.v.m.) als zusätzliche Gewinne auf die Fans. Die glücklichen Gewinner:innen werden wöchentlich gezogen und benachrichtigt. Für alle weiteren Teilnehmenden gibt es mit jeder Flasche ein digitales Johnnie Walker Marken-Erlebnis mit einem der Marken-Botschafter von DIAGEO.

Für den Handel ein Genuss: starke Marken mit attraktiven Aktionen

Johnnie Walker Black Label ist berühmt für seinen einzigartigen Blend aus Whiskys der vier großen Whiskyregionen Schottlands und bietet dem LEH mit seiner Schottland-Promotion eine Top-Möglichkeit, Zusatzverkäufe zu erzielen. Auf der Fläche sorgt ein hochwertiges Promotion-Display, auf dem die Teilnahme einfach und verständlich erklärt wird, für das Extra an Aufmerksamkeit – so wird ein starker Auftritt im POS garantiert. Mit dem auffällig designten Gewinn-Sticker auf jeder Flasche erklärt sich die Mechanik wie von selbst: Die Kund:innen scannen den QR-Code und gelangen auf die Aktionsseite, auf der sie sich für das Gewinnspiel registrieren. Nach Eingabe der Daten sind die Teilnahmebedingungen erfüllt und dann heißt es nur noch „Daumen drücken“! Aber das ist noch nicht alles: Für wertvolle Reichweite bekommt die Aktion zusätzliche mediale Unterstützung. Johnnie Walker Black Label feiert so 2023 mit dieser spannenden Promotion die Geschichte einer der ganz großen Whiskymarken von der Insel effektvoll und hochklassig.