Der unabhängigen Abfüller Douglas Thomson aus Norddeutschland stellt heute seinen Summer-Release 2023 vor. Die vier Abfüllungen – drei Single Malts und ein Vintage Grain – sind ab morgen im Fachhandel erhältlich; hier und heute vorab alle Details zum Mannochmore, Fettercairn, Macduff und dem Strathclyde von Douglas Thomson:

Douglas Thomson präsentiert drei schottische Single Malts und einen Vintage Grain als Summer-Release 2023

Neben drei interessant gefinishten Malts aus Speyside und Highland Brennereien ist diesmal auch eine alte Strathclyde Abfüllung mit dabei

Bei sommerlichen Temperaturen und pünktlich zum Beginn der Feriensaison präsentiert der unabhängige Abfüller Douglas Thomson vier neue, exklusive Einzelfass-Abfüllungen für den deutschen Markt. Neben einem 14 Jahre alten Single Malt Whisky mit Moscatel de Setubal-Finish aus der unterrepräsentierten Mannochmore Distillery, überrascht Douglas Thomson mit einem ebenfalls 14-jährigen Fettercairn aus einem portugisischen STR-Cask.

Wie schon bei seiner letzten Abfüllung zu Jahresausklang, sind auch diesmal alle vier Single Cask Bottlings streng limitiert und nicht Kühlgefiltert. Während die beiden schottischen Malts und der Grain Whisky in natürlicher Fassstärke präsentiert werden, erscheint die 14 Jahre alte Fettercairn Abfüllung mit einem reduzierten Alkoholgehalt von angenehmen 50% Alk. Die Abfüllungen stehen ab Samstag, den 01.Juli 2023 bei ausgesuchten Fachhändlern zur Verfügung.

Strathclyde Distillery (1993/2023)

1st-Fill Oloroso Sherry Quarter Cask

Dieser Single Grain aus der Strathclyde Distillery in Glasgow verbrachte zunächst rund 29 Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass, bevor er in ein 1st-fill Oloroso Quarter-Cask umgelagert wurde. Genau wie die ehemalige Port Dundas-Brennerei bezieht auch Strathclyde das für die Whiskyherstellung benötigte Wasser aus Loch Katrine. Die Brennerei verwendet sieben Coffey Stills zur Herstellung von Grain Whisky und überzeugt durch eine angenehme Milde. Abgefüllt in Fasstärke mit 47,9% vol. Alk., ist diese Single Cask Abfüllung auf 101 Flaschen limitiert.

Mannochmore Distillery (2008/2023)

1st-Fill Moscatel de Setubal Cask Finish

Dieser Single Malt aus der Mannochmore Distillery reifte zunächst rund 13 Jahre in einem Ex-Bourbon Hogshead, bevor er in ein 1st-fill Moscatel de Setúbal-Cask umgelagert wurde. Neben Madeira und Portwein ist Moscatel der dritte große Dessertwein Portugals. Er verleiht dem Whisky eine subtile Süße, sowie exotische Aromen, die durch Nuancen von Orangenschalen, Zimt und Koriander als auch eine Vielzahl von Fruchtnoten verstärkt werden. Abgefüllt in Fassstärke mit 54,6% vol. Alk., ist diese Single Cask Abfüllung auf 204 Flaschen limitiert.

Fettercairn Distillery (2008/2023)

1st-Fill Portugese STR-Cask Finish

Dieser Single Malt aus der Fettercairn Distillery verbrachte fast 13 Jahre in einem Ex-Bourbon-Hogshead, bevor er in ein 1st-fill Portuguese STR-Cask umgelagert wurde. Diese besondere, von Dr. Jim Swan entwickelte Fassart steht für „shaved, toasted and re-charred“ (gebürstet, getoastet und wieder angekohlt) aus ehemaligen Rotweinfässern. Hergestellt in der berühmten Bodega J. Dias im portugiesischen Dorf Paramos, verleiht die Reifung in einem ehemaligen Weinfass dem Single Malt eine besondere Fülle und Tiefe. Abgefüllt in angenehmer Trinkstärke mit 50% vol. Alk, ist diese Single Cask Abfüllung auf 74 Flaschen limitiert.

Macduff Distillery (2010/2023)

2nd-Fill Pedro Ximenez Sherry Firkin Cask Finish

Dieser Single Malt aus der Macduff Distillery verbrachte zunächst rund 12 Jahre in einem Ex-Bourbon Hogshead, bevor er in ein Pedro Ximenez Firkin Cask umgelagert wurde. Die 8-monatige Reifung in den kleinen Fässern ermöglichte einen besonders intensiven Austausch zwischen dem Single Malt und dem Holz des Fasses. Die Würzigkeit des Holzes ergänzt die schweren, rosinenartigen Aromen des Pedro Ximenez Sherrys perfekt. Abgefüllt in Fasstärke mit 57,4% vol. Alk., ist diese Single Cask Abfüllung auf 62 Flaschen limitiert.