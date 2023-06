Malts of Scotland mit neuen Abfüllungen

Vom unabhängigen Abfüller Malts of Scotland aus Paderborn erscheinen in dieser Woche jede Menge neue Bottlings. Die Abfüllungen finden Sie bei den exklusiven Händlern von Malts of Scotland, im Warehouseshop in Paderborn und im Onlineshop. Hier bei uns finden Sie alle Fakten, Infos und ausführlichen Tasting Notes zu den neuen Abfüllungen von Malts of Scotland:

Die neuen Abfüllungen von Malts of Scotland

INVERGORDON – 35y RARE CASKS

MoS 22037 – 1987

Sherry Hogshead

51.5% – 143 Bottles

Nase: Honigkaramell, Honigpops, süßes Popcorn, Holunderblüte, Rapsblüte, etwas Heftpflaster

Geschmack: Honig, Karamell, würzige getrocknete Rosinen, Müsliriegel, viel Würze, etwas Muskatnuss, Vanillekipferl, dunkler Kandis

AUCHENTOSHAN – 22y RARE CASKS

MoS 22040 – 2000

Bourbon Barrel

52.9% – 183 Bottles

Nase: Mirabelle, gelbe Pflaume, Aprikose, Stachelbeere, Honigmelone, weiße Schokolade, frisches Heu

Geschmack: Stachelbeere, Aprikosenmarmelade, leichte Marzipannote, geröstete Mandeln, Getreideschrot, Spritzgebäck

CLYNELISH – 26y RARE CASKS

MoS 23002 – 1997

Sherry Hogshead

47.6% – 233 Bottles

Nase: Waldhonig, reife Schwarzkirschen, etwas Trockenpflaumen feines Leder, Rosinen, getrocknete WaldbeerenGeschmack: Kirschkompott, Rosinen, etwas Lebkuchen, altes Eichenholz, Tabakblätter, Leder, Traubennussschokolade

GLENCADAM – 10y ID RANGE

MoS 22041 – 2012

Amarone Wine Cask

47.5% – 563 Bottles

Nase: helle & dunkle Früchte Stachelbeeren, Johannisbeeren, Himbeeren, etwas Marillengelee, dunkler Honig, etwas Karamell, frisch fruchtig

Geschmack: Beerenmix, Stachelbeeren, Himbeeren, Beerenmix, Nektarinen, Honig, feine Würze, Almwiesenheu, Holzspäne, leicht grasig, frisch & fruchtig, blumig

CAOL ILA – 10y

MoS 22033 – 2012

Sherry Hogshead

57.4% – 267 Bottles

Nase: würziger Rauch, karamellisierte Maronen, Lebkuchen, Schokolade, staubig & muffig, geröstete Haselnüsse

Geschmack: altes Holz, sauberer Rauch, Werthers Echte, Walnußschale, Honig, Pflaumenkuchen, etwas Süßholz

TEANINICH – 12y

MoS 22039 – 2010

Port Wine Cask

54.8% – 316 Bottles

Nase: süße Kirschen, Honig, Himbeeren, etwas Rosinen, reife rote Trauben, etwas Weinbergpfirsich, süßer Tabak

Geschmack: reife Süßkirschen, Rosinen, feine Holznoten, Traube-Nuss-Schokolade, etwas Honig, rote Weintrauben, Leder, Tabak

GLEN MOSSET – 10y

MoS 23011 – 2013

Sherry Hogshead

54.2% – 342 Bottles

Nase: Süßkirschen, Honig, Weihnachtskuchen, dunkle Früchte, Sultaninen, Bratäpfel, gebrannte Mandeln

Geschmack: Rosinen, Kirschkompott, etwas Zimt, Waldhonig, dunkle Früchte, Leder, etwas Tabak, etwas Schokolade

GLEN GARIOCH – 13y

MoS 23005 – 2010

Sherry Hogshead

54.9% – 205 Bottles

Nase: würzig, Tabak, Rosinen, Waldhonig, trockener Sherry, etwas Pflaumenmus, altes Holz, Weihnachtsgewürze

Geschmack: intensiv, Tabak, Kardamom, etwas Honig, trockener Sherry, geröstete Nüsse, Rosinen, Pflaumenkompott, Traubennussschokolade, Holzspäne, Leder

ISLE OF ARRAN – 15y

MoS 22035 – 2005

Bourbon Barrel

49.6% – 144 Bottles

Nase: fruchtiger Rauch, Kokos, Honigmelone, Himbeeren, süßer Griessbrei, frisches Heu, mexikanische Vanille

Geschmack: rauchiger Obstsalat, Vanillestange, Puddingbrezel, Butterflocken, Streuselkuchen, Birchner Müsli, Heftpflaster