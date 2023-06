Neue Exklusiv-Abfüllung von Irish-Whiskeys.de: Black Rock #10 – 6 yo Single Malt

Von Irish-Whiskeys.de ist die zehnte Edition in der Serie Black Rock erschienen. Der 6 Jahre alte, zweifach destillierte Single Malt Whiskey reifte ausschließlich in einen ehemaligen Bourbon-Fass, kräftigen 57,2 % Vol. abgefüllt und kann über Irish-Whiskeys.de bezogen werden.

Hier alle weiteren Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Exklusiv-Abfüllung von Irish-Whiskeys.de: Black Rock 10 Single Malt 6 Jahre

Mit der bereits zehnte Edition fügt Irish-Whiskeys.de ihrer langjährig etablierten Black Rock-Reihe eine weitere Exklusiv-Abfüllung hinzu. Dabei handelt es sich dieses Mal um einen sechsjährigen, zweifach destillierten Single Malt Whiskey. Wie für die Abfüllungsserie üblich, lagerte der limitierte Black Rock 10 Single Malt 6 Jahre ausschließlich in Ex-Bourbonfässern.

Unabhängig abgefüllt: Black Rock 10 Single Malt 6 Jahre

“Unsere unabhängig abgefüllten Black Rock Whiskeys zeichnen sich alle durch eine vollständige Fassreifung in Ex-Bourbonfässern aus. So auch unsere neueste Abfüllung Black Rock 10”, erklärt Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de, ihr jüngstes Whiskey-Release. Hierfür wählte sie einen sechsjährigen, zweifach destillierten Single Malt Whiskey aus der Great Northern Distillery im County Louth aus. “Das Fass versprühte sowohl in der Nase als auch im Geschmack viele, großartige Fruchtaromen. Das hat mir direkt zugesagt”, beschreibt sie den Auswahlprozess.

Dazu besitzt Black Rock 10 Single Malt 6 Jahre mit 57,2 % Vol. viel Kraft, die ausgezeichnet zu dem fruchtigen Gesamtbild passt. Von dem Fass füllte Irish-Whiskeys.de 186 Flaschen ab. Diese sind über den eigenen Online-Shop sowie im guten Fachhandel deutschlandweit erhältlich.

Unabhängige Abfüllungen von Irish-Whiskeys.de

Black Rock ist eine von drei Serien mit exklusiven, unabhängigen Abfüllungen, die Irish-Whiskeys.de in Deutschland veröffentlichen. Während Black Rock den Fokus auf Ex-Bourbonfässer legt, liegt dieser in der beliebten Fairy Casks-Reihe auf unterschiedlichen Fass-Finishes. Zudem ergänzt seit letztem Herbst die Lady of Arms-Serie das Portfolio. Bei dieser sind es irische Pot Still Whiskeys, die der Anbieter in seinen Abfüllungen in verschiedensten Varianten ausgiebig erkunden möchten. Bei allen unabhängigen Abfüllungen handelt es sich um limitierte, hochwertige Whiskeys und besondere Einzelfässer für den Genießer und Whiskey-Liebhaber.